Nächstes THW-Talent drängt nach oben: Faust erhält Profivertrag

Der THW Kiel verjüngt seine Mannschaft sukzessive und hat dabei weiter auch den eigenen Nachwuchs fest im Blick: Rechtsaußen Jarnes Faust (19) wurde am Montag mit einem Profivertrag für die laufende Saison ausgestattet.

Es läuft aktuell beim THW Kiel. Der Rekordmeister fuhr am Sonntag seinen vierten Pflichtspielsieg in Serie ein. Auch beim Heimsieg gegen Wetzlar (33:22) warfen die "Zebras" wieder mehr als 30 Tore. Der Name Niclas Ekberg (sieben Tore, davon sechs per Siebenmeter) als Top-Torschütze überraschte nicht, der des zweitbesten Werfers auf Kieler Seite schon: Jarnes Faust. Der Ekberg-Vertreter auf Rechtsaußen erzielte gegen die HSG vier Treffer.

Tags darauf bekam der gerade erst 19 gewordene Linkshänder auch noch ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk: einen Profivertrag beim THW. Wie die Kieler auf ihrer Website mitteilten, wurde Faust mit einem Arbeitspapier bis zum Ende der Saison 2023/24 ausgestattet. Bemerkenswert ist die Talenthäufig beim amtierenden deutschen Meister schon.

Nach Rückraumspieler Luca Schwormstede (21), dem aktuell verletzten Rückraumspieler Henri Pabst (19), Torwart Magnus Bierfreund (19) und Rückraumspieler Ben-Connar Battermann (19) ist Faust aktuell das fünfte Talent aus der Jugendakademie, das in den erweiterten Profi-Kader aufrückt.

"Jarnes hat nach seiner schweren Knieverletzung im vergangenen Jahr alles daran gesetzt, zurückzukommen", wird THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi zitiert: "In der Saison-Vorbereitung und im Trainingslager hat er einen guten Eindruck hinterlassen und sich die Möglichkeit, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen, erarbeitet."

"Für mich geht damit ein Traum in Erfüllung"

Faust spielt seit 2020 beim THW und feierte sein Debüt in der Handball-Bundesliga bereits mit 17 Jahren. Ein große Ausrufezeichen setzte der Bronzemedaillengewinner der U-18-EM aus dem vergangenen Jahr am 12. Juni 2022, als er beim 43:35-Sieg über Frisch Auf Göppingen insgesamt sieben Treffer erzielte. Im vergangenen Herbst bremste den Überflieger dann eine Kreuzbandverletzung aus.

Nun greift Faust neu an und sagt selbst: "Für mich geht damit ein Traum in Erfüllung. Ich möchte das in mich gesetzte Vertrauen in jedem Training und in jedem Spiel mit Leistung zurückzahlen." Schon am Donnerstag (20.30 Uhr) wartet das nächste Highlight, wenn die SG Flensburg-Handewitt den THW zum Nordderby bittet.