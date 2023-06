Nächstes Talent für Bielefeld: Großer kommt vom HSV

Der DSC Arminia Bielefeld schraubt weiter am Kader für die kommende Drittliga-Saison. Von der zweiten Mannschaft des Hamburger SV kommt Maximilian Großer nach Ostwestfalen.

"Ich bin bereit für den nächsten Karriereschritt und möchte unbedingt ein Teil der Arminia sein", lässt sich Maximilian Großer in einer Vereinsmitteilung der Bielefelder zitieren. Am Donnerstag unterschrieb der 19-Jährige einen Vertrag beim Zweitliga-Absteiger, wo er "mit seinem Willen und Durchsetzungsvermögen eine Bereicherung für unseren Kader sein wird", ist sich Trainer Michel Kniat sicher.

„Maximilian ist ein lauffreudiger und zweikampfstarker Spieler. Wir sehen in ihm noch weiteres Potential und glauben an seine Fähigkeiten", so Kniat außerdem.

Ein Zweit-, vier Drittliga-Einsätze

Großer kommt aus der Zweitvertretung des Hamburger SV, der er sich im Sommer 2021 nach 14 Jahren bei Dynamo Dresden anschloss. Bei den Sachsen durfte er am abschließenden Spieltag der Saison 2019/20 in der 2. Bundesliga debütieren. Nun steht für den zentralen Mittelfeldspieler, der auch in der Innenverteidigung auflaufen kann, zunächst der Schritt in die 3. Liga an. Vier Einsätze in der drittbesten deutschen Spielklasse stehen ebenfalls in der Vita Großers, der 61 Einsätze (drei Tore) in der Regionalliga Nord vorweisen kann.

"Wir haben hier die Chance, etwas aufzubauen. Und ich möchte dabei helfen, den Weg von Mitch und Michael mitzugehen“, sagt der defensive Mittelfeldspieler und bezog sich dabei auf seinen Trainer sowie Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel, der vor dessen Engagement in Bielefeld drei Jahre als Sportdirektor des HSV tätig war.

Großer ist bereits der dritte Spieler, den die Arminia in diesem Sommer aus einer Zweitmannschaft verpflichtet, zuvor kamen bereits Louis Oppie (Hannover II) und Can Özkan (BVB II). Außerdem verpflichtete der DSC Sam Schreck und Semi Belkahia.