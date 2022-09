Nächstes Spektakel auf dem Betzenberg - Fürth nach Niederlage in Magdeburg Letzter

Am Sonntag gab es am Betzenberg wieder ein Spektakel: Kaiserlautern drehte gegen Darmstadt ein 0:2, kassierte spät aber doch noch den Ausgleich. Magdeburg gewann das Kellerduell gegen Fürth, St. Pauli musste sich gegen Sandhausen mit einem Punkt begnügen.

Darmstadt hat das Schlusswort: Aaron Seydel (2.v.l.) traf am Betzenberg in der Nachspielzeit. IMAGO/Thomas Frey

Die nächste Achterbahnfahrt in Kaiserslautern

Der letzte Heim-Auftritt des 1. FC Kaiserslautern gegen Magdeburg (4:4) war nichts für schwache Nerven gewesen und auch beim Heimspiel gegen Darmstadt kamen Thriller-Freunde voll auf ihre Kosten. Allerdings nicht im ersten Durchgang, der wenige Highlights bot, bis ein Fehler von Zimmer in einen Elfmeter mündete, den Kempe sicherte verwandelte (45.+1). Als Tietz nach der Pause fulminant nachlegte (49.), schienen die Lilien auf einen Auswärtssieg zuzusteuern. Doch der FCK hatte andere Pläne: Redondo (74.) und Wunderlich (77./FE) sorgten binnen drei Minuten für den Ausgleich, ehe wieder Redondo (87.) den Betzenberg endgültig in ein Tollhaus verwandelte. Der Begeisterung zog der eingewechselte Seydel mit seinem späten Ausgleich aber noch den Stecker (90.+1).

Magdeburg feiert gegen schwache Fürther ersten Heimsieg

Magdeburg feierte im Kellerduell gegen Fürth den ersten Heimsieg seit der Rückkehr in die 2. Liga. Innenverteidiger Piccini brachte dem klar besseren FCM in Führung (38.). Michalski glich nach einer Ecke zwar postwendend aus (42.), doch die Leistung der Fürther blieb erschreckend schwach. Bei den Gastgebern entfachte der eingewechselte Ito viel Wirbel. Erst legte er für Condé auf, der nur die Latte traf (73.), dann auch für Kwarteng, der mit einem Sonntagsschuss aus 18 Metern der 2:1-Siegtreffer erzielte. Auf Fürths Trainer Marc Schneider kommen unruhige Tage zu: Die Spielvereinigung ist nach acht Spieltagen Tabellenletzter, jetzt kommt Tabellenführer Paderborn.

Ex-HSVer Kinsombi beschert Sandhausen Punkt am Millerntor

Der FC St. Pauli blieb auch im vierten Spiel in Folge sieglos. Gegen den SV Sandhausen gaben die Hamburger dabei über weite Strecken klar den Ton an, ließen nach dem Kopfballtreffer von Irvine (38.) aber zu viele Chancen auf den zweiten Treffer liegen. Saliakas traf unter anderem nur den Pfosten (65.). Nach einem Standard bekamen die überlegenen Hausherren die Quittung: Kinsombi, einst beim Stadtrivalen HSV unter Vertrag, schoss für den bis dahin offensiv harmlosen SVS zum 1:1-Ausgleich ein (71.). Die erneute Führung gelang St. Pauli trotz Druck in den Schlussminuten nicht mehr.

Kownackis Traumtor und Joker Iyoha

Grund zur Freude: Ujah und Paderborn jubelten am Samstag. picture alliance (2)

Fortuna Düsseldorf hat auf die Niederlage in Heidenheim mit einem 3:1-Sieg gegen Rostock geantwortet und ist dadurch auf Tabellenplatz vier gesprungen. In der Anfangsphase hatte Kownacki F95 am Samstagabend sehenswert in die Spur gebracht, indem er ein hohes Zuspiel per Volley in die Maschen hob (10.). Sobottka erhöhte noch vor der Pause verdient (28.). In der zweiten Hälfte fand Hansa dann allerdings besser ins Spiel und verkürzte durch Fröde nach einer Stunde (61.) - bis Joker Iyoha, in der Vergangenheit oft verletzungsgeplagt, einen hohen Düsseldorfer Ballgewinn mit dem 3:1-Endstand veredelte (77.). Die Kogge rutscht durch die Pleite auf Rang zwölf ab.

Nielsen rettet Hannover zumindest einen Punkt

Eintracht Braunschweig hat am Samstagmittag die Mannschaft der Stunde in Liga 2 gestoppt: Im Niedersachsen-Derby bremste der BTSV Rivale Hannover 96, zuletzt mit vier Siegen am Stück, aus. Nach emotionalen 90 Minuten stand ein leistungsgerechtes 1:1. In einer Partie, die mitunter drei Alu-Treffer zu bieten hatte, brachte Ujah die Gäste in Führung (69.). Hannover antwortete mit wütenden Angriffen, die Nielsen in der Schlussviertelstunde belohnte (78.). 96 bleibt Fünfter, Braunschweig klettert vorerst auf Rang 16.

Paderborn machte schon 24 Tore

Tabellenführer Paderborn war andernorts direkt wieder im Flow - und schlug Jahn Regensburg (zum sechsten Mal in Folge ohne eigenes Tor!) hochverdient mit 3:0. Hoffmeier brachte die Hausherren bereits nach 21 Minuten in Führung, weitere Tore hätten bis zur Pause eigentlich folgen müssen. Nach dem Seitenwechsel spielte dem SCP auch der Platzverweis für Breitkreuz in die Karten (68.), den Leipertz nach einem Freistoß unmittelbar nutzte (69.). Den Deckel drauf machte schließlich Pieringer mit seinem fünften Saisontor (86.). Durch den klaren Heimsieg steht der Spitzenreiter nun bei 19 Punkten und 24:8 Toren.

Keine Tore in Karlsruhe

Einen Zweitliga-Nachmittag auf überschaubarem Niveau erlebten die Fans in Karlsruhe: Der heimische KSC und der 1. FC Heidenheim trennten sich nach einem highlightarmen Spiel mit 0:0. Nach einer Freistoß-Variante scheiterte Kapitän Gondorf bei den Gastgebern (38.). Nach dem Seitenwechsel ging Heidenheim vermeintlich in Führung, doch bei Kleindiensts Treffer war die Fahne zu Recht sofort oben (62.). In der Schlussphase hatten Kleindienst und Mainka noch Chancen, blieben aber ebenso glücklos.

Packende Schlussphase, doch HSV besiegt Kiel-Fluch

Der Hamburger SV hat seinen Zweitliga-Angstgegner am Freitagabend erstmals besiegt. Im neunten Anlauf gelang im Nordduell gegen Holstein Kiel ein Sieg - der allerdings auch ein wenig schmeichelhaft zustande kam. Holstein war im ersten Durchgang deutlich näher dran an der Führung, scheiterte aber immer wieder am stark aufgelegten Heuer Fernandes. Das Tor machte schließlich der HSV, Glatzel erzielte per Kopf sein fünftes Saisontor (39.). Mit der Führung im Rücken agierte der HSV dann deutlich kontrollierter und legte im zweiten Durchgang nach: Heyer nach einer Ecke (69.) und Reis mit einem feinen Solo (85.) erhöhten, ehe in der Nachspielzeit noch einmal kurz Spannung aufkeimte: Durch ein kurioses Eigentor von Heyer (90.+2) sowie ein Tor von Bartels (90.+3) kam Holstein auf 2:3 heran - aber nicht mehr zum Ausgleich.

Scherning kassiert erste Niederlage

Arminia Bielefeld hat die erste Niederlage unter Trainer Daniel Scherning kassiert. Im Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg waren die Ostwestfalen nahe dran am Punktgewinn, verloren aber durch ein spätes Kopfballtor von Tempelmann (90.) mit 0:1. Der Sieg für die Franken war dabei vollauf verdient, bereits zuvor hatte Nürnberg die Partie bestimmt. Duah ließ mehrere Hochkaräter liegen, zudem wurde ein Tor des Schweizers vom VAR wegen einer vorangegangenen Abseitsstellung einkassiert (52.).