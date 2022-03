Nächstes Rostocker Spektakel - Kutucu schockt Darmstadt spät

Zum Auftakt des 26. Spieltags im Unterhaus war reichlich Spannung geboten: Rostock gewann spät, Darmstadt wurde spät kalt erwischt.

Sie beide trafen am Freitagabend spät: Rostocks Hanno Behrens (ganz links) und SVS-Joker Ahmed Kutucu (ganz rechts). imago images (2)

Seydels mustergültiges Kontertor zu wenig

Der SV Darmstadt 98 hat am Freitagabend - mindestens für 24 Stunden - die Zweitliga-Tabellenspitze übernommen. Die Lilien kamen allerdings gegen den abstiegsbedrohten SV Sandhausen zu Hause nicht über ein 1:1 hinaus. Seydel brachte den Aufstiegsaspiranten nach einem mustergültigen Konter in Führung (17.). Darmstadt hätte erhöhen können, ja eigentlich müssen, doch im Abschluss fehlte auch das nötige Quäntchen Glück. So kam es, dass das Premierentor des Ex-Schalkers Kutucu für den Endstand sorgte (84.). Auch weil Honsak im Gegenzug die direkte Antwort verpasste (85.). Nur aufgrund der besseren Tordifferenz liegt Darmstadt vor Werder Bremen.

Fünf-Tore-Fest in Rostock

Im zweiten Freitagsspiel ließ Aufsteiger Hansa Rostock dem 4:3-Spektakel auf Schalke vor sechs Tagen ein nicht minder aufregendes 3:2 gegen Holstein Kiel folgen. Die Kogge brauchte dabei allerdings drei Führungen, um den achten Saisonsieg einzufahren. Breier (4.), Verhoek (68.) - trafen beide auch bei S04 - und Behrens (81.) besorgten die Tore für die Gastgeber, für Kiel konterten Mühling (50.) und Rizzuto (72., Eigentor). Mit nun ebenfalls 31 Punkten überholt Rostock die Störche in der Tabelle aufgrund des besseren Torverhältnisses.