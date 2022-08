Nächstes Plus-Geschäft: Bayern verkauft Nianzou mit Rückholoption

Der FC Sevilla hat die Verpflichtung von Tanguy Nianzou perfekt gemacht - der FC Bayern sichert sich eine Rückholoption.

Nach 23 Einsätzen in der Bundesliga, vier in der Champions League und einem im DFB-Pokal verlässt Tanguy Nianzou (20) den FC Bayern und Deutschland - zumindest bis auf Weiteres. Der FC Bayern verkauft den Innenverteidiger an den FC Sevilla, der nach kicker-Informationen 20 Millionen Euro Ablöse bezahlt und dem deutschen Rekordmeister ein Rückkaufsrecht einräumt.

"Wir haben Tanguy Nianzou vor zwei Jahren verpflichtet, weil wir an sein großes Potential glauben. Daran hat sich nichts geändert", sagt Sportvorstand Hasan Salihamidzic in der Klubmitteilung vom Mittwoch. "Aktuell sind wir aber in unserer Defensive sehr gut und flexibel besetzt. Es war nun der ausdrückliche Wunsch des Spielers, mehr Einsätze zu erhalten. Die Chance auf mehr Spielzeit in dieser Phase seiner Karriere wollten wir ihm geben und haben uns deshalb mit dem FC Sevilla auf einen Wechsel geeinigt. Wir werden Tanguys Entwicklung genau beobachten, denn der FC Bayern hat die Option, ihn nach München zurückzuholen. Der FC Sevilla bekommt einen tollen und sehr talentierten Jungen."

Sevillas Umbau im Abwehrzentrum - Nianzou-Wiedersehen schon im Herbst?

Nianzou, von Salihamidzic bei seiner Verpflichtung als "eines der größten Talente in Europa" angepriesen, konnte die hohen Erwartungen in München bislang bestenfalls ansatzweise erfüllen, beschert seinem bisherigen Klub aber zumindest ein sattes Transferplus: Er war vor zwei Jahren ablösefrei von Paris St. Germain gekommen.

Schon mit den Verkäufen der ursprünglich günstig geholten Ergänzungsspieler Omar Richards (für rund zehn Millionen Euro zu Nottingham Forest), Marc Roca (für rund zwölf Millionen Euro zu Leeds United) und Chris Richards (für rund zwölf Millionen Euro zu Crystal Palace) hatten Sportvorstand Salihamidzic & Co. finanziell gute Geschäfte gemacht - während Niklas Süle (Borussia Dortmund) und Corentin Tolisso (Olympique Lyon) ablösefrei gingen.

Nianzou, in Sevilla mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet, soll beim La-Liga-Vierten der Vorsaison helfen, die Lücken zu schließen, die Jules Koundé (zum FC Barcelona) und Diego Carlos (zu Aston Villa; jetzt Achillessehnenriss) in der Innenverteidigung hinterlassen haben. Zuvor war bereits in Marcao (26, Galatasaray) ein neuer Mann fürs Abwehrzentrum gekommen.

Auf die Bayern könnte Nianzou schon bald wieder treffen: Während die Münchner bei der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase am 25. August im ersten Topf sind, gehört Sevilla dem zweiten an.

