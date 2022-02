Nächstes Oldenburger Lebenszeichen - Ulm unterliegt Ljubljana

Die EWE Baskets Oldenburg haben unter dem neuen Coach Ingo Freyer das nächste Spiel im Abstiegskampf der BBL gewonnen - und wie! International gab es für die deutschen Vertreter nichts zu holen.

Der strauchelnde Ex-Meister und Pokalsieger EWE Baskets Oldenburg hat im Kampf um den Klassenerhalt in der BBL einen weiteren wichtigen Sieg errungen. Mit einem 110:103 (61:50) bei den Fraport Skyliners Frankfurt schloss der Tabellenletzte nach Punkten zum unmittelbar davor platzierten Konkurrenten s.Oliver Würzburg auf und rückte auch bis auf zwei Pluspunkte an die Hessen heran.

Für den Pokalsieger von 2015, der 2017 noch Vizemeister war, war es der erst vierte Sieg im 19. Saisonspiel. Matchwinner für die Donnervögel, die seit kurzer Zeit von Ex-Nationalspieler Ingo Freyer trainiert werden, war Max Heidegger mit 27 Punkten.

Schwache zweite Hälfte: Ulmer verlieren gegen Ljubljana

ratiopharm Ulm ist nach wettbewerbsübergreifend vier Heimsiegen in Serie wieder als Verlierer vom heimischen Parkett gegangen. Am Mittwoch zogen die Schwaben im Eurocup mit 96:104 (55:50) gegen den slowenischen Rekordmeister Cedevita Olimpija Ljubljana den Kürzeren. Mit einer Bilanz von sechs Siegen und sieben Niederlagen haben die Ulmer aber weiterhin gute Chancen, das Achtelfinale zu erreichen.

In einem offensivgeprägten Spiel fanden erst die Gäste, dann die Ulmer ihren Rhythmus: Die Gastgeber führten nach dem ersten Viertel mit 34:28 und hatten bis dahin sechs ihrer sieben Dreier versenkt. Vor allem Semaj Christon und Jaron Blossogame überzeugten. Blossomgame hatte zur Halbzeit 23 Punkte erzielt und dabei jeden seiner zehn Würfe aus dem Feld getroffen.

Nach der Pause verloren die Schwaben ihren Rhythmus: Nur 15 Punkte erzielten sie im dritten Viertel und lagen vor dem Schlussabschnitt mit drei Zählern Differenz zurück. Die Gäste bauten ihren Vorsprung durch gute Ballbewegung aus, die Gastgeber blieben aber in der Schlagdistanz. In der Schlussphase sorgte ein ehemaliger Ulmer Spieler für die Entscheidung zu Gunsten Ljubljanas: Zoran Dragic traf innerhalb von 43 Sekunden zwei Dreier.

Die Ulmer hatten mit dem ehemaligen NBA-Profi Cristiano Felicio, dem Basketball-Nationalspieler Karim Jallow und Christoph Philipps erneut auf drei Stammspieler verzichten müssen. Dafür sprangen Jaron Blossomgame (29 Punkte) und Semaj Christon (28 Punkte) ein.

Bayreuth in Warschau chancenlos - Ludwigsburg wurfschwach

medi Bayreuth verlor am Mittwoch auch sein sechstes Spiel in der Top-32-Runde des FIBA Europe-Cup und bleibt in seiner Gruppe sieglos auf dem letzten Platz kleben. Die Oberfranken unterlagen bei Legia Warschau haushoch mit 55:80.

In der Champions League waren die MHP Riesen Ludwigsburg in der Top-16-Runde am 3. Spieltag beim israelischen Vertreter Hapoel Holon nach ausgeglichener erster Hälfte letztlich ohne Auftrag: 51:69 (21:22). Der Erfolgslauf der Barockstädter ist damit nach wettbewerbsübergreifend fünf Siegen gestoppt. Im zweiten Spiel ihrer Zwischenrundengruppe verloren die Ludwigsburger das erste Mal. Tyrus McGee, Holons Neuzugang, traf allein im dritten Viertel vier Dreier. Justin Simon führte die wurfschwachen Schwaben (27 Prozent) mit 17 Punkten an.

Statistik vom Mittwochabend

Fraport Skyliners Frankfurt - EWE Baskets Oldenburg 103:110 (50:61)

Beste Werfer: McLean (21), Cherry (19), Wank (16), Schoormann (14), Haarms (10) für Frankfurt. - Heidegger (27), Michalak (23), Pressey (18), Pjanic (11), Paulding (11) für Oldenburg. - Zuschauer: 811

ratiopharm Ulm - Olimpija Ljubljana/Slowenien 96:104 (56:50)

Beste Werfer: Blossomgame (29), Christon (28), Herkenhoff (13), Thornwell (12) für Ulm - Dragic (20), Ejim (20), Blazic (15), Muric (13), Auguste (11), Ferrell (10) für Ljubljana. - Zuschauer: -