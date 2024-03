Nächstes Langlauf-Podest: Rydzek macht es Carl im Sprint nach

Einen Tag nach Victoria Carls zweitem Platz gab es im Sprint den nächsten Podestplatz für den DSV. Coletta Rydzek wurde im Sprint Zweite.

Im Endspurt des Langlauf-Weltcups sind die deutschen Läuferin stark in Form. Am Samstag verpasste Victoria Carl den Sieg über 20 Kilometer in der klassischen Technik nur um 1,9 Sekunden, am Sonntag gab es den nächsten Podestplatz für den DSV - und der kam überraschend.

Noch nie stand Coletta Rydzek auf einem Weltcup-Podest im Einzel, umso größer war die Freude bei der 26-Jährigen nach ihrem zweiten Platz im Freistil-Sprint: "Ich bin sprachlos, aber sehr, sehr glücklich." Schon im Prolog habe sich die Oberstdorferin gut gefühlt und gewusst, "dass mir die Strecke liegt. Dann braucht man noch ein bisschen Glück, das hatte ich", sagte sie im ZDF.

In ihrem dritten Sprintfinale ihrer Karriere setzte sich Rydzek im Kampf um Rang zwei gegen die favorisierten Schwedinnen Maja Dahlqvist und Linn Svahn durch. Den Sieg holte sich die Norwegerin Kristine Staavas Skistad.

Carl jagt Sachenbacher

Für Carl reichte die Kraft einen Tag nach ihrem Podestplatz nicht, um die Qualifikation zu überstehen. So kamen nur wenige weitere Punkte im Kampf um das historisch beste Ergebnis einer deutschen Läuferin im Gesamtweltcup hinzu. An Ende landete die 28-Jährige auf Rang 35.

Im Gesamtweltcup liegt Carl weiter auf Platz vier, diesen Platz hatte auch Evi Sachenbacher als bislang beste deutsche Frau 2002/03 und 2005/06 erreicht. Im Distanzweltcup schob sich Carl auf Platz zwei vor.

Männer: Erstes Halbfinale von Kastner - Kläbo siegt

Im Männersprint erreichte Marius Kastner (Neubau) bei seinem sechsten Einzel-Weltcup erstmals das Halbfinale und wurde Elfter. Norwegens Topstar Johannes Hösflot Kläbo siegte wie am Vortag und steht nun bei 79 Weltcupsiegen.

