Nächstes Kapitel im Aufstiegsstreit: Ostklubs starten Online-Petition

Mit der Absage des NOFV-Präsidiums im Streit um eine faire Aufstiegslösung aus den fünf Regionalligen wollen sich die Ostklubs nicht zufrieden geben. Eine Online-Petition soll beim Regionalverband nun zu einem Umdenken führen.

Der BFC Dynamo scheiterte im Sommer in der Aufstiegsrunde zur 3. Liga am VfB Oldenburg. IMAGO/Matthias Koch

Die Aufstiegsregelung von der Regionalliga in die 3. Liga stößt bei etlichen Vereinen weiter auf große Ablehnung, zahlreiche Ostklubs (u. a. der BFC Dynamo, Carl Zeiss Jena, Energie Cottbus, der Chemnitzer FC uvm.) wollen deshalb einen Außerordentlichen DFB-Bundestag mithilfe des Nordostdeutschen Fußballverband erzwingen, um einen neuen Modus zu beschließen. Im NOFV-Präsidium hält man von diesem Vordrängen wenig. Zwar sagte NOFV-Präsident Hermann Winkler vor Wochenfrist im MDR, dass der Verband das gleiche Anliegen seiner Vereine habe, "aber über den Weg dorthin sind wir uns nicht einig".

Ein Außerordentlicher Verbandstag sei sinnfrei, ergänzte Holger Stahlknecht, Präsident des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Der mache nur dann Sinn, wenn man konkrete Vorschläge habe und solche seien nicht gemacht worden. Der Antrag der Vereine sei also "ein Schnellschuss und Schnellschüsse sind nie gut". Heißt konkret: der Regionalverband wolle nun gemeinsam mit den Landesverbänden einen Kompromissvorschlag erarbeiten, über den dann im besten Fall beim nächsten regulären Bundestag abgestimmt werden soll. Dieser wäre 2025.

Zu spät für die Antragsteller, die die Entscheidung enttäuschend zur Kenntnis nahmen und sich nun über eine Online-Petition mit dem Motto "Der Ball ist nicht mehr rund - endlich Fairness im Aufstiegsrennen" weiter Gehör bei den Verbandsoberen verschaffen wollen. "Wir wollen und werden uns nicht wieder hinhalten und vertrösten lassen", schreiben die Klubs, deren Vertrauen in die Verbände auf ein Mindestmaß gesunken ist, in einer gemeinsamen Meldung. "Zu lang wurden wir vertröstet, zu lang wurden Vereine um faire Chancen betrogen, zu lang wurde mit Ängsten gespielt", finden die Klubs deutliche Worte.

Auf- und Abstieg keine Atomphysik

Neben der Petition wollen die Nordost-Regionalligisten als Konsequenz der Absage gemeinsam mit den Vereinen der Nord- und Bayern-Staffel einen Lösungsvorschlag erarbeiten und diesen innerhalb von drei Wochen präsentieren. Eigentlich hatte man sich beim Einreichen des Antrags darauf verständigt, "zunächst auf einen konkreten Vorschlag der Vereine zu verzichten, um gemeinsam mit dem Verband darüber zu beraten", so die Klubs. Umso verwunderlich sei die Reaktion des NOFV gewesen, dass "der fehlende Vorschlag als Grund der Nicht-Unterstützung ins Feld geführt wurde".

Auf- und Abstieg sei keine Atomphysik, so die Vereine - aber spalte seit Jahren den Fußball. "Sie trennen in West und Ost, in Nord und Süd, in Glück oder Pech gehabt. Schluss damit!"