"Nächstes Kapitel" Dynamo: Drljaca wechselt nach Dresden

Dynamo Dresden hat Stefan Drljaca verpflichtet. Der Torwart kommt von Borussia Dortmund II.

Wie die Dresdner am Dienstag mitteilten, erhält der 23-Jährige einen Vertrag bis 2024. "Stefan Drljaca hat eine sehr gute Ausbildung genossen und bringt hervorragende Voraussetzungen mit, den Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition auf einem hohen Niveau zu halten", wird Dresdens Sportgeschäftsführer Ralf Becker in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Ich bin davon überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt gehen und sein Potenzial weiter entfalten kann."

Drljaca kam 2020 von der TSG Hoffenheim zum BVB, für dessen Zweitvertretung er 29 Einsätze absolvierte. 15-mal stand er in der vergangenen Drittligasaison zwischen den Pfosten. Nun freue sich der Deutsch-Serbe auf die "neue Herausforderung" in Dresden. "Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren durchweg positiv und haben mich vollkommen davon überzeugt, bei der SGD das nächste Kapitel in meiner Karriere anzugehen", so der Keeper.