Nächstes Harnik-Schützenfest: Auch Paloma bremst den Ex-Profi nicht

Sportlich scheint die Oberliga Hamburg 1 entschieden zu sein. Aufstiegs- und Abstiegsrundenplätz sind fest vergeben. Für Dassendorfs Martin Harnik geht es jedoch noch um die Torjägerkanone. Erneut glänzte der Ex-Profi mit einem Dreierpack.

Oberliga Hamburg 1 Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Trotz Siegen für den HSV Barmbek-Uhlenhorst und den Hamm United FC am Freitagabend läuft es für beide Teams auf die Abstiegsrunde hinaus. BU setzte sich zuhause mit 2:1 gegen den VfL Lohbrügge durch. Hamm jubelte spät gegen Sasel. Da aber auch der SV Curslack-Neuengamme am Samstagnachmittag erfolgreich war und den Meierndorfer SV mit 9:1 in seine Bestandteile zerlegte, bleibt es bei sieben bzw. acht Zählern Rückstand auf die vordere Tabellenhälfte.

Concordia erfüllte derweil seine Pflichtaufgabe zuhause gegen Schlusslicht Bramfeld, das "Cordy" im ersten Durchgang noch Paroli bot, sich nach dem Seitenwechsel aber drei Gegentreffer einfing. Gleiches Ergebnis stand in Dassendorf nach Schlusspfiff auf der Anzeigentafel. Der überragende Mann bei "Dasse" war einmal mehr Martin Harnik, der gegen den USC Paloma alle drei Treffer zum Sieg beisteuerte Beim ersten Treffer ließ Ex-Profi zwei Gegenspieler links liegen und vollendete ins kurze Eck (32.). Sekunden später bediente Palomas Defensivmann Wallner, der unglücklich einen Abschlag verlängerte, unfreiwillig Harnik. Der 34-Jährige ließ sich die Gelegenheit allein vor Keeper Höfs natürlich nicht entgehen (34.). Kurz vor Schluss war er nach Maggio-Vorlage dann zum dritten Mal erfolgreich. Harnik steht mittlerweile bei 22 Toren.