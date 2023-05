Nächstes ernüchterndes Fazit beim Jahn: "Auf allen Ebenen zu wenig"

In Rostock verlor Regensburg zum zweiten Mal in Folge gegen einen direkten Konkurrenten. Mersad Selimbegovic fand erneut deutliche Worte.

Nach den beiden Duellen im Keller am vergangenen Sonntag in Sandhausen (1:2) und nun auch in Rostock (0:2) ähnelten sich die deutlichen Worte von Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic. Während er in der Vorwoche den Auftritt mit dem Wort "blutleer" beschrieben hatte, war es diesmal "auf allen Ebenen zu wenig".

Die Folge: Nach den beiden Niederlagen gegen die direkten Konkurrenten beträgt der Rückstand der Regensburger auf den ersten Nichtabstiegsplatz schon vier Zähler. Zwar ist der Relegationsplatz bei zwei Punkten Differenz auf Bielefeld noch in Reichweite. Allerdings würde Sandhausen mit einem Sieg in Braunschweig am Sonntag am SSV vorbeiziehen, und der 16. Platz wäre dann drei Zähler weg.

Die heutige Leistung und das Ergebnis machen leider sehr wenig Mut. Benedikt Gimber

Nach sechs sieglosen Spielen hintereinander sollte der Jahn den Blick aber ohnehin erst mal auf die eigene Leistung richten. "Die heutige Leistung und das Ergebnis machen leider sehr wenig Mut für die nächsten Wochen", gab Benedikt Gimber zu. Nach kurzer Resignation zeigte sich der Kapitän dann aber auch schon wieder kämpferisch. "Es ist noch alles möglich für uns. Wir müssen jetzt den Allerwertesten hochkriegen", so 26-Jährige.

Ähnlich äußerte sich auch sein Trainer, dem "nur wenige Prozente" fehlen. Um die "richtig große Herausforderung" zu meistern, benötigt der Jahn wohl drei Siege aus den letzten drei Spielen - zumindest wenn es nach Selimbegovic geht. Angesichts der Gegner und der dürftigen Leistungen in den vergangenen Wochen scheinen neun Punkte aber kaum zu erreichen. Denn die Aufstiegsanwärter Hamburger SV und Heidenheim gastieren noch im Jahnstadion.

Zunächst reist am Sonntag nächster Woche der HSV nach Regensburg. "Wir müssen nochmals mehr investieren gegen den HSV. Wir wollen unbedingt punkten - egal wie", blickte Gimber schon voraus. Sollte dies nicht gelingen, wäre der erste Nichtabstiegsplatz für der SSV im schlimmsten Fall schon nicht mehr in Reichweite. Selimbegovics Fazit dürfte dann wohl erneut ernüchternd ausfallen.