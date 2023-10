Nächstes Dilemma: Falsche Pre-Season-Belohnungen in FC 24

Auch in EA SPORTS FC 24 reißen die Probleme nicht ab. Abermals ist der Ultimate-Team-Modus betroffen, in dem nun falsche Belohnungen versendet wurden. Der Entwickler reagierte bereits und verspricht Kompensation.

Spieler des Ultimate-Team-Modus konnten in FIFA 23 bereits Vorbereitungen auf EA SPORTS FC 24 treffen. In der sogenannten Pre-Season gab es unter dem Motto "Join The Club" unterschiedliche Aufgaben. Wurden diese erfüllt, waren Belohnungen für FC 24 gesichert.

Am gestrigen Donnerstag wurden diese zwar planmäßig ausgeschüttet - allerdings fehlerhaft. Im Rahmen von "Join The Club III" wurde "Spielern fälschlicherweise ein 85x5-Spieler-Pack beschert", schreibt der X-Kanal (vormals Twitter) 'EA SPORTS FC Direct Communications'. Weiter heißt es: "Die Belohnung wurde vorübergehend deaktiviert", die korrekten Inhalte werden "in den kommenden Tagen" ausgegeben. Eigentlich angedacht waren 83+x5-Pack sowie ein 84+x3-Pack. Darüber hinaus kam es auch bei "Join The Club I" zu Fehlern - dort seien ebenfalls falsche Packs versendet worden. Diesbezüglich kündigte EA SPORTS ebenfalls eine Kompensation "in den kommenden Tagen an".

Anfänglicher Hype weicht mehr und mehr dem Frust

Allgemein gibt es derzeit einige Kritik am Spiel - nachdem das Fazit kurz nach Release noch positiv ausfiel. Zum einen sorgte der Start der Road to FC Pro World Championship für Aufsehen. Das Portfolio der Beschwerden war divers: von ewigen Wartezeiten über Phantomniederlagen.

Schlagzeilen schrieb zuletzt in UT ein Glitch in Squad-Battles. Dort war es möglich, über einen Umweg eine 3vs3-Partie zu starten. Das Gold-Item der Norwegerin Ada Hegerberg verursachte einen Bug, durch den Matches nicht gestartet werden können. Daraufhin erhielt die Spielerin von Olympique Lyon Hassnachrichten. Zuletzt veröffentlichte EA SPORTS ein Title-Update, das über 100 Fehler beheben soll.