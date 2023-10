Nächstes Derby für Schweinfurt: Schnüdel reisen zum Verfolgerduell nach Aubstadt

Nach dem Derby ist vor dem Derby: Vier Tage nach dem 0:2 gegen die Würzburger Kickers ist der 1. FC Schweinfurt 05 zu Gast beim TSV Aubstadt. Fünfter gegen Vierter - angesichts des Rückstands aber nur bedingt ein Verfolgerduell. Eher eines ums Prestige. In dem sich die Nullfünfer abermals als Außenseiter sehen.

Gebetsmühlengleich spricht 05-Trainer Marc Reitmaier vom "Punkte sammeln gegen den Abstieg". Die zehn Zähler plus auf die Abstiegszone reichen ihm nicht, das Saisonziel zu korrigieren. Torjäger Adam Jabiri sagt: "Wir bleiben demütig." Gleichwohl der FC 05, der sich gegen die Kickers nicht auf seine zuletzt beeindruckende Effizienz vor dem Tor verlassen konnte, abgesehen von den Langzeitverletzten Andre Rumpel und Markus Einsiedler personell aus dem Vollen schöpfen kann.

Sportleiter Andreas Brendler fragt derweil rhetorisch danach, "wer im Sommer geglaubt hätte, dass wir mit unserer neu zusammengestellten Mannschaft so dastehen würden". Eine überraschende Momentaufnahme also, mehr nicht. Aubstadt ("da sind ganz andere Summen im Spiel") schiebt er die Favoritenrolle zu.

Brisant ist der Dorf-Stadt-Vergleich allemal. Mit Torwart Wenzel und Stürmer Rumpel sind zwei Grabfelder zum FC 05 gekommen. Mit Dellinger (den die Schweinfurter gerne hätten), Thomann, Feser, Pitter, Schebak, Maric, Volkmuth, Behr, Reinhardt, Stahl, Schneider und Walter stehen zwölf Spieler mit 05-Vergangenheit im TSV-Kader.

Aubstadt kennt Schweinfurts Qualitäten

Werbung in eigener Sache konnte auch der TSV Aubstadt am Dienstag mit seiner 0:1-Niederlage in Illertissen nicht betreiben. "Natürlich ist die Stimmung in unserem Lager etwas getrübt, und wir wollen den Negativtrend der letzten Wochen am liebsten mit dem zweiten Sieg gegen Schweinfurt nach dem 3:0 im Pokal Mitte August aufhalten", schätzt TSV-Trainer Julian Grell die Lage ein und fügt hinzu, dass die Schnüdel sich diese Runde "permanent bewusst kleinreden, kleiner als sie wirklich sind. Sie sind immerhin unser direkter Tabellennachbar, spielen eine konstante Runde und ich traue ihnen am Ende definitiv einen Platz im vorderen Drittel zu." Auch wenn der große Schwung der ersten zehn Spiele beim TSV erst mal dahin ist, verspricht das Verfolgerduell auch aufgrund der regionalen Nähe von rund einer halben Stunde Fahrtzeit eine volle NGN-Arena.

Die weiteren Partien

Ansonsten hat der Samstag noch fünf weitere Partien zu bieten. Die Würzburger Kickers wollen gegen den 1. FC Nürnberg II ihre Siegesserie fortsetzen und gleichzeitig den punktgleichen Top-Verfolger DJK Vilzing (auswärts in Bamberg) auf Abstand halten. Ebenfalls eine kleine Serie am Laufen haben die Bayern Amateure, die nach dem 4:2-Erfolg gegen die SpVgg Ansbach seit nun schon fünf Partien nicht mehr verloren und Anschluss zum oberen Tabellendrittel gewonnen haben. Im Verfolgerduell mit Viktoria Aschaffenburg könnten die Münchner weiter nach oben klettern.

Die SpVgg Ansbach spielt aktuell mit dem Feuer und schwebt nach der siebten Niederlage aus den letzten neun Partien nur hauchzart über den Relegationsrängen. Mit FV dem Illertissen haben die "nullneuner" nun ein dickes Brett zu bohren. Im Kellerduell stehen sich außerdem Wacker Burghausen und der SV Schalding-Heining gegenüber.

Am Sonntag wird der Spieltag mit drei weiteren Partien abgerundet. Der TSV Buchbach bekommt es nach der Last-Minute-Pleite gegen Memmingen mit dem FC Augsburg II zu tun, Türkgücü München empfängt Drittliga-Absteiger Bayreuth. Der FC Memmingen reist mit breiter Brust nach Fürth, schließlich gelang zuletzt jener 3:2-Sieg gegen Buchbach.