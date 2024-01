Nächstes Ausrufezeichen: Littler fertigt Dolan mit 5:1 ab

Das Märchen von Luke Littler im Ally Pally geht weiter. Der erste 16-jährige Engländer gewann sein Viertelfinale gegen Brendan Dolan hochverdient mit 5:1.

Der 16-jährige Littler verzückt aktuell die Darts-Welt, hat bei dieser Weltmeisterschaft mit starken Leistungen überzeugt und zeigte sich zuletzt auch in Sachen Zielsetzung selbstbewusst. Im Viertelfinale gegen Brendan Dolan hatte der Jungspund zunächst aber kleine Probleme. Wer mag es ihm verdenken, immerhin war es sein erstes Viertelfinale auf der größten Darts-Bühne der Welt.

Doch Dolan verpasste es, sich zu Beginn gleich mal eine Führung zu holen. Denn der "History Maker" gewann zwar die ersten beiden Legs, doch dann drehte Littler auf und fand zu seinem Spiel. Der 16-Jährige agierte nun genau so selbstbewusst, wie man ihn in den letzten Tagen erleben konnte. Der Lohn? Sechs Legs in Folge und eine 2:0-Satzführung.

Dolan spielte in dieser Phase allerdings auch nicht gut, konnte im Average überhaupt nicht mit seinem jungen Kontrahenten mithalten. Aber der 50-Jährige steigerte sich im Laufe des dritten Satzes etwas und hatte bei einer Führung von 2:1 auch die Chance, mit seinem eigenen Anwurf den Durchgang zu holen. Aber "The Nuke" checkte 111 Punkte, schrie kurz seinen Jubel heraus und sicherte sich anschließend bei eigenem Anwurf die 3:0-Führung.

Littler wackelt am Ende nur kurz

Littler, für den es im Ally Pally Fangesänge mit "There is only one Luke Littler", angelehnt an das Lied für den legendären Phil Taylor gab, war voll auf Kurs. Somit stand es zur dritten Pause bereits 4:0 für den Youngster, der damit bei seiner ersten Weltmeisterschaft das Halbfinale ganz dicht vor Augen hatte, nichts deutete auf ein Comeback von Dolan hin.

Aber das ein 4:0 nicht unbedingt den Einzug ins Halbfinale bedeuten muss, sahen die Zuschauer früher am Tag bei der Partie zwischen Chris Dobey und Rob Cross. Und bahnte sich da das nächste Comeback an? Zumindest holte sich Dolan mal den fünften Satz und wendete dadurch einen "White Wash", also eine Niederlage zu null, ab.

Aber Littler, der einen Average von 101,93 spielte und eine Doppelquote von 47,06 verbuchte (16/34), ließ sich dadurch nicht beirren, holte sich nach einer Pause den sechsten Satz und zog am Ende souverän mit einem 5:1 ins Halbfinale ein. Das nächste Ausrufezeichen des "Wunderkinds", das nun in der Runde der letzten Vier auf Cross trifft.