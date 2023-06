Nächstes Ausrufezeichen: 'FabienneXIII' wird ECL-Vizemeisterin

Es war ein kleines Stück Geschichte, das die ECL am Wochenende schrieb: Erstmals kam es in London zu einem globalen Offline-Turnier für FIFA-eSportlerinnen - mit starkem deutschen Abschneiden.

Für das starke deutsche Abschneiden war einmal mehr Fabienne 'FabienneXIII' Morlok verantwortlich. Die FOKUS-Spielerin zog bei dem Wettbewerb bis ins Endspiel ein. In diesem musste sich Morlok nach einem guten Turnier der Brasilianerin 'Cecilia_1707' geschlagen geben. Lange hatte das Hinspiel auf Messers Schneide gestanden, ehe ein Doppelschlag in der Schlussphase einen 2:0-Erfolg der Akteurin von "Hummer eSports" besiegelte.

Morlok verpasst Comeback - und freut sich dennoch

Im Rückspiel drängte 'FabienneXIII' dementsprechend früh auf die Führung, doch fing sich nach einer Großchance per Konter die Vorentscheidung. Zwar gelang mit Wiederanpfiff der Ausgleich, die Südamerikanerin antwortete aber umgehend und stellte den alten Abstand wieder her. Darauf sollte die deutsche FAMEHERGAME-Finalteilnehmerin keine Antwort mehr finden, 'Cecilia_1707' erhöhte noch auf 3:1 und fuhr den ersten ECL-Titel überhaupt ein.

Trotz der Finalniederlage zeigte sich die "Queen of FIFA" via Twitter begeistert von dem Event: "Es war ein großartiges Turnier. Großen Dank an die ECL, die all das möglich gemacht hat." Es sei "eine Freude" gewesen, all die anderen Spielerinnen persönlich zu treffen. Laut Veranstalter handelte es sich um die erste globale Offline-Veranstaltung ausschließlich für FIFA-eSportlerinnen.

'Vinicia_brc' scheitert knapp in der Gruppenphase

Für die FOKUS-Spielerin war die Vizemeisterschaft bereits die zweite Zweitplatzierung des Wochenendes. In einem Mixed Doppel mit Coach Matthias 'STYLO' Hietsch war die erste Frau, die es zu einem FGS-Qualifier schaffte, im Finale eines Showturniers am Freitag Manchester City unterlegen gewesen.

Aus deutscher Sicht ebenfalls dabei: RB Leipzig, das mit Lena 'RBLZ_Lena' Güldenpfennig jedoch nur am Zwei-gegen-zwei teilnahm, sowie Vinicia 'Vinicia_brc' de Oliveira Branco. Die erste FIFA-Spielerin des VfL Bochum musste sich in einer Gruppe mit 'FabienneXIII' vor der K.-o.-Phase knapp geschlagen geben.