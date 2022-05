Nächster Zugang bei Hannover: Besuschkow kommt ablösefrei

Die Transfer-Offensive bei Hannover 96 nimmt kein Ende. Max Besuschkow ist der vierte Neuzugang, den der Zweitligist in dieser Woche vorgestellt hat, und kommt von Liga-Konkurrent Regensburg.

Nach den Transfers von Phil Neumann, Enzo Leopold und Fabian Kunze hat Hannover 96 in dieser Woche noch einen weiteren Neuzugang für die kommende Zweitliga-Saison verkündet. Von Tabellennachbar Jahn Regensburg kommt Max Besuschkow an die Leine. Der 24-jährige Mittelfeldspieler hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

Er ist ein sehr ballsicherer Spieler und passt mit seinen 24 Jahren perfekt in die angestrebte Altersstruktur der Mannschaft Marcus Mann

Der ehemalige deutsche Juniorennationalspieler kam in der laufenden Saison in 32 Zweitliga-Partien zum Einsatz, wobei ihm fünf Treffer und vier Vorlagen gelangen. 96-Sportdirektor Marcus Mann über Besuschkow: "Er ist ein sehr ballsicherer Spieler und passt mit seinen 24 Jahren perfekt in die angestrebte Altersstruktur der Mannschaft, von der wir uns perspektivisch eine positive Entwicklung erhoffen."

Besuschkow wurde in der Jugend des VfB Stuttgart ausgebildet. Nach Stationen bei Eintracht Frankfurt, Holstein Kiel und Royal Union Saint Gilloise in Belgien wechselte er im Sommer 2019 zu Jahn Regensburg. Für den Wechsel nach Hannover habe er sich entschieden, weil man ihm in den Vertragsgesprächen einen klaren Plan für die nächsten Jahre aufgezeigt habe, mit dem er sich voll identifizieren könne.