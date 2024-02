Nächster wochenlanger Ausfall: Nkunkus verkorkste Premierensaison

Christopher Nkunku wird von einer neuerlichen Verletzung mehrere Wochen zurückgeworfen. Chelsea-Coach Mauricio Pochettino fühlt mit dem Franzosen, den er im Sommer noch ganz anders erlebt hatte.

Christopher Nkunku kommt einfach nicht auf einen grünen Zweig. Der Franzose verletzte sich nach seiner Einwechslung im League-Cup-Endspiel gegen den FC Liverpool am Sonntag und wird seinem Team vorerst fehlen, das hat Cheftrainer Mauricio Pochettino am Dienstag bestätigt. Der Argentinier sprach von einer Ausfallzeit von "drei bis vier Wochen".

Eine Knieverletzung im Sommer hatte Nkunku kurz nach seinem Wechsel aus Leipzig an die Stamford Bridge über 100 Tage aus dem Verkehr gezogen, erst Ende November konnte der Offensivspieler sein Pflichtspieldebüt für die Blues geben. In Folge einer Hüftverletzung verpasste Nkunku fast den gesamten Januar - und wird nun wohl auch den kompletten März verpassen.

Die Debütsaison in London hatte sich Nkunku freilich ganz anders vorgestellt. In seiner Vita stehen bis dato lediglich zehn Pflichtspiele für Chelsea - sieben in der Premier League (zwei Tore), zwei im League Cup und eines im FA Cup. Im letzteren Wettbewerb wird Nkunku zuschauen müssen, wie sich Chelsea am Mittwoch (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Achtelfinale gegen Rivale Leeds United um Trainer Daniel Farke schlägt.

Pochettino: "Er war furchterregend auf dem Platz"

Pochettino fühlt mit Nkunku. "Es ist schwierig für ihn", sagte der Chelsea-Coach: "Wir haben ihn in der Vorbereitung beobachtet, er war furchterregend auf dem Platz - bis er seine Knieverletzung hatte. Jetzt sind fast acht Monate vergangen, und selbst wenn er dabei ist, ist er nicht mehr derselbe Spieler."

Das enorme Potenzial des Spielers, "den wir in Deutschland gesehen haben", könne Nkunku bei Chelsea noch nicht entfalten. Und es sei "unfair", Nkunku mit seiner "Bundesliga-Version" zu vergleichen. Dabei hätte der aktuelle Premier-League-Elfte einen Nkunku in Top-Form in der aktuellen Phase besser denn je gebrauchen können: Die nächsten fünf Ligagegner sind Brentford (A), Newcastle (H), Arsenal (A), Burnley (H) und Manchester United (H).