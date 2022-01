Nächster Wintertransfer: Viktoria Berlin holt Makreckis

Der FC Viktoria 1899 Berlin hat Cebrails Makreckis von der U 23 von Borussia Dortmund verpflichtet.

Nach der Verpflichtung von Brooklyn Ezeh steht mit Makreckis der nächste Wintertransfer der Viktoria fest. "Ich freue mich sehr auf meine neue Herausforderung bei Viktoria Berlin und darüber, weiterhin in der 3. Liga an den Start zu gehen", wird der 21-Jährige auf der Vereinswebsite zitiert. "Jeder im Klub macht einen sehr engagierten Eindruck. Hier passiert viel im Hintergrund und auch die Mannschaft ist hochmotiviert. Ich möchte in der restlichen Saison nun dabei helfen, dass wir möglichst weit oben mitspielen, will viele Scorerpunkte sammeln und meinen Beitrag dazu leisten, dass wir die Saison erfolgreich abschließen."

Er wird uns sicherlich bereichern, wenn es uns gelingt, sein Potential auszuschöpfen. Benedetto Muzzicato

"Cebo ist jung, hat eine gute Ausbildung genossen und verfügt über Drittliga-Erfahrung aus der Hinserie", freut sich Viktoria-Coach Benedetto Muzzicato. „Für uns ist Cebo ein sehr flexibler Spieler, den ich gerne im zentralen Mittelfeld sehen möchte, auch wenn er bei Dortmund aufgrund seiner Dynamik und Schnelligkeit auf den Außenbahnen eingesetzt wurde. Er wird uns sicherlich bereichern, wenn es uns gelingt, sein Potential auszuschöpfen."

Makreckis kam in dieser Saison bei Borussia Dortmund II auf 15 Einsätze, dabei erzielte der Lette ein Tor und legte einen Treffer auf.