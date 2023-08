Nächster Verletzungsschock für Ristl: Homburg-Kapitän kann 2023 nicht mehr spielen

Der FC 08 Homburg kann 2023 nicht mehr auf Mart Ristl zurückgreifen. Wie die Saarländer am Donnerstag mitteilten, muss der Kapitän wegen eines beidseitigen Adduktorenabrisses operiert werden.

Mart Ristl kommt einfach nicht auf die Beine. Anfang Juli, kurz nach Beginn der Sommervorbereitung, musste der Kapitän des FC 08 Homburg wegen eines beidseitigen Leistenbruchs operiert werden.

Nun, nachdem die Hoffnung groß war, dass sich der 27-Jährige in absehbarer Zeit wieder dem Mannschaftstraining nähern könnte, lieferte eine Untersuchung die nächste niederschmetternde Diagnose: Ristl leidet unter einem beidseitigen Adduktorenabriss und muss kommende Woche erneut operiert werden.

Damit, so vermelden es die Homburger, sei das Fußballjahr 2023 für den dreimaligen Bundesliga-Spieler (VfB Stuttgart) gelaufen. Bei "gutem Heilungsverlauf", so der FCH weiter, könne Ristl in der Wintervorbereitung wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren.