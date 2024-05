Nächster Umbruch: Borussia Dortmund II verabschiedet 13 Spieler

Borussia Dortmund II hat gleich 13 Spieler auf einen Schlag offiziell verabschiedet. Unter den Akteuren, deren Vertrag nicht verlängert wird, finden sich auch zwei, die in dieser Saison unter Edin Terzic in der Bundesliga zum Zug kamen.

Der Kader von Jan Zimmermann bekommt zur neuen Spielzeit wieder einmal ein neues Gesicht. Schon im vergangenen Sommer hatte sich Borussia Dortmund II von 13 Spielern getrennt. Nun gibt es erneut eine Liste mit 13 Akteuren, die fortan nicht mehr in Schwarz-Gelb auflaufen und den Verein ablösefrei verlassen werden.

Dazu zählen mit Antonios Papadopoulos (24) und Samuel Bamba (20) auch zwei Spieler, die sich in dieser Saison bei der Bundesliga-Mannschaft von Edin Terzic beweisen durften. Innenverteidiger Papadopoulos lief zweimal im Oberhaus auf und sammelte insgesamt seine Einsätze sieben und acht für die BVB-Profis. Bamba, der auf dem rechten Flügel zuhause ist, gab sein Profi-Debüt am 16. Dezember 2023 in Augsburg (1:1) und durfte drei Tage später auch gegen Mainz ran (1:1).

Mit Ayman Azhil (23) und Falko Michel (23) machen außerdem zwei Spieler Platz, die in dieser Saison regelmäßig in der 3. Liga auf dem Rasen standen. Linksaußen Michel steuerte in 31 Einsätzen fünf Scorerpunkte bei (drei Tore, zwei Vorlagen), Azhil, der im defensiven Mittelfeld zuhause ist, gelangen gar fünf Tore und drei Vorlagen in 28 Spielen.

Aidonis verlässt den BVB II nach einem halben Jahr

Antonis Aidonis wechselte erst im Winter von Aris Saloniki zum BVB II, um die Lücke, die Hendry Blank mit seinem Wechsel zu RB Salzburg gerissen hatte, zu schließen. In der Halbserie lief er 14-mal auf, traf einmal und sammelte drei Assists. Dennoch ist das Kapitel BVB II für den seit kurzem 23-Jährigen im Sommer wieder beendet.

In die lange Liste reihen sich außerdem Ted Tattermusch (23, 26 Einsätze 2023/24), Mario Suver (24, 20 Einsätze), Bjarne Pudel (23, 16 Einsätze), Lion Semic (20), der in der Saison 2021/22 bereits für die Profis debütiert hatte, sich aber nicht durchsetzen konnte und in dieser Spielzeit 17 Drittliga-Einsätze sammelte, Dennis Lütke-Frie (21, fünf Einsätze), Jonah Husseck (20, einen Einsatz) und der dritte Keeper Marian Kirsch (20), der in dieser Spielzeit ohne Spielminuten blieb, ein.

Die Abgänge haben zu weiten Teilen auch regeltechnische Gründe. Einer U-23-Mannschaft ist es in der 3. Liga nur erlaubt, maximal drei Spieler, die vor dem 1. Juli das 23. Lebensjahr vollendet haben, zeitgleich einzusetzen.

Nischalke-Leihe beendet - Sechs externe Neuzugänge fix

Zusätzlich wird auch Jermain Nischalke den BVB II nach seiner abgelaufenen Leihe wieder verlassen und zunächst zum 1. FC Nürnberg zurückkehren. Der 21-Jährige Stürmer kam auch aufgrund von Erkrankungen nur zwölfmal zum Einsatz - ein Treffer gelang ihm dabei nicht.

Auf der Gegenseite arbeiten die Verantwortlichen aber bereits fleißig daran, die entstandenen Lücken wieder zu füllen. Neben Aufrückern aus der U 19 werden dabei auch die sechs bereits vorgestellten Neuzugänge Baran Mogultay (Abwehr, MSV Duisburg), Yannik Lührs (Abwehr, Hannover 96), Ben Hüning (Abwehr, SC Wiedenbrück), Felix Paschke (Mittelfeld, Hamburger SV II), Niklas Jessen (Mittelfeld, FC St. Pauli II) und Jordi Paulina (Mittelfeld, USV Hercules) helfen.

Auch Rechtsaußen Noa-Gabriel Simic wird nach seiner Leihe zu Rot-Weiß Erfurt zunächst zurückkehren. Wie es mit dem 19-jährigen Kroaten, der auch aufgrund eines Innenbandrisses im Knie nur 13-mal in rot-weiß auflief (ein Tor, eine Vorlage), ist noch offen.