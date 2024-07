Nächster Torwart: Newcastle verpflichtet auch Ruddy

Nach Odysseas Vlachodimos (30, Nottingham) hat Newcastle United am Montag noch einen zweiten Ersatzkeeper verpflichtet. Routinier John Ruddy (37) wechselt nach Ablauf seines Vertrags bei Birmingham City ablösefrei zu den Magpies. "Das war eine Gelegenheit, die ich mir nicht entgehen lassen konnte", sagte der englische Ex-Nationalspieler, der in Birmingham Stammtorwart war. In Newcastle dürfte das Nick Pope bleiben.