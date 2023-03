Nächster Topgegner für deutsche Frauen: In Sittard gegen die Niederlande

Nach dem Auftakt gegen Schweden testet die deutsche Nationalelf auf dem Weg zur WM 2023 gegen weitere Hochkaräter: Im April heißen die Gegner Niederlande und Brasilien.

Wie der DFB am Montag mitteilte, trifft der Vize-Europameister im ersten von zwei anstehenden Testländerspielen am 7. April in Sittard auf die Auswahl der Niederlande. "Die Niederlande ist nach Schweden ein weiterer Hochkaräter auf dem Weg Richtung WM", sagt DFB-Trainerin Martina Voss-Tecklenburg. Zum Auftakt des WM-Jahres 2023 hatten sich die deutschen Frauen am 21. Februar in Duisburg torlos von den Skandinavierinnen getrennt.

Vier Tage später geht es dann am 11. April in Nürnberg mit einem Heimspiel weiter. Zwar teilte der DFB mit, dass weder Gegner noch Anstoßzeit feststehen, doch die Nürnberger Stadion-Betriebsgesellschaft wie der 1. FC Nürnberg bestätigten bereits, dass Brasilien im Max-Morlock-Stadion der DFB-Auswahl gegenüberstehen wird.

"Wir wollen mit den beiden Länderspielen im April die nächsten Schritte in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im Sommer gehen", sagte Voss-Tecklenburg. Die WM der Frauen steigt vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland. In der Gruppe H bekommt es Deutschland mit Kolumbien, Marokko und Südkorea zu tun.