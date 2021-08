Nächster Stopp Ibiza: Paris wartet weiter auf Messi

Bereits seit Sonntag wartet Paris St. Germain auf die Ankunft von Lionel Messi in der französischen Hauptstadt. Doch die verzögert sich.

Weilt noch immer in Barcelona: Lionel Messi. imago images/ZUMA Wire

Tausende Fans warteten am Montag vor dem Parc de Princes und am Flughafen, von einem Fotoshooting vor dem Eiffelturm war die Rede. Einzig: Der Protagonist lässt weiter auf sich warten. Mehreren Medienberichten zufolge ist Lionel Messi noch immer nicht in Paris eingetroffen.

Stattdessen führt die nächste Etappe im Poker um den Argentinier nach Ibiza. Dorthin ist Messis Privatjet am späten Montagabend der "L'Équipe" zufolge abgeflogen, ein Treffen mit einem Mitglied der PSG-Führungsspitze ist anberaumt. Allerdings sollen sich weder Messi selbst noch sein Vater und Berater Jorge an Bord des Flugzeugs befunden haben, das inzwischen auf der Baleareninsel gelandet ist.

Dem französischen Radiosender "RMC Sport" zufolge will Messi in Barcelona bleiben und erst nach Paris fliegen, wenn seine Delegation alle Details zu 100 Prozent geregelt hat. Das ist aber noch nicht der Fall. Nach übereinstimmenden Medienberichten sind beide Seiten noch nicht übereingekommen, allerdings soll eine Einigung nicht mehr weit entfernt sein. Wie die "L'Équipe" berichtet, geht man bei PSG davon aus, dass Messi spätestens bis Mittwochabend in der französischen Hauptstadt ankommen soll.