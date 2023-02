"Nächster Step": Rühl verlässt den ASV Neumarkt in Richtung VfB Eichstätt

Der VfB Eichstätt hat einen Nachfolger für Markus Mattes gefunden: Dominic Rühl wird ab Sommer neuer Trainer beim abstiegsbedrohten Regionalligisten und verlässt dafür den ASV Neumarkt.

Mehr zur Regionalliga Bayern Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Nach rund einmonatiger Trainersuche ist der VfB Eichstätt fündig geworden: Dominic Rühl wird ab Sommer den aktuellen Tabellen-18. der Regionalliga Bayern übernehmen, da der langjährige Coach Markus Mattes für diesen Zeitpunkt seinen Abschied verkündet hatte. Eine Trennung mit fadem Beigeschmack.

Rühl steht aktuell noch beim ASV Neumarkt unter Vertrag, der in der Bayernliga Nord auf Rang 13 überwintert. Größeres Verletzungspech habe verhindert, dass die Oberpfälzer dort besser dastehen. An den Trainerfähigkeiten Rühls bestehen ohnehin keine Zweifel. Und so ist Neumarkts Abteilungsleiter Sport, Benedikt Thier, auch nicht sonderlich überrascht über den Verlust seines Trainers, wie er auf der vereinseigenen Internetseite verrät: "Nach Bekanntgabe des VfB Eichstätt, dass Trainer Mattes nach der Saison aufhört, habe ich mir es persönlich schon gedacht, dass dies ein nächster Step für 'Domi' sein kann."

Nachfolger bis Ende Februar

Das enge Verhältnis der beiden wird unter dem nahenden Abschied offenbar nicht leiden:"Es hat selten ein Blatt Papier zwischen uns zwei gepasst", sagt Rühl und unterstreicht, dass er sich würdig aus Neumarkt verabschieden möchte: "Auch wenn es sportlich noch eine harte und spannende Rückrunde wird, möchte ich alles geben, um in der Bayernliga zu bleiben. Das ist mein Anspruch." Bis Ende Februar plant der ASV einen Nachfolger vorzustellen.

Eichstätt hat mit Rühl zwar auf die Karte "jung und ambitioniert" gesetzt, muss bei ihm aber nicht gänzlich auf Regionalliga-Erfahrung verzichten: 2021/22 stand der 37-Jährige in 22 Partien der SpVgg Greuther Fürth II als verantwortlicher Coach an der Seitenlinie.

Bis Sommer muss nun aber erstmal Mattes mit dem aktuellen VfB-Kader im Abstiegskampf der Regionalliga dafür sorgen, dass Rühl auch wirklich in die Viertklassigkeit aufsteigt und nicht doch weiter in der Bayernliga trainieren muss.