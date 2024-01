Nächster Star verletzt? Shiffrin stürzt bei Abfahrt in Cortina d'Ampezzo schwer

Mikaela Shiffrin krachte auf der berühmten Tofana-Piste ins Fangnetz und musste mit dem Helikopter abtransportiert werden. Auch andere Topathletinnen kamen nicht ins Ziel.

Mikaela Shiffrin ist zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes in Cortina d'Ampezzo gestürzt und hat sich dabei vermutlich verletzt. Die US-Amerikanerin verlor bei der Abfahrt am Freitag nach einer Bodenwelle das Gleichgewicht, kam zu Fall und schlug im Fangnetz ein. Sie wurde mehrere Minuten behandelt und humpelte dann, teilweise gestützt von Betreuern, mit schmerzverzerrtem Gesicht von der Piste. Anschließend wurde sie von einem Hubschrauber weggeflogen.

Shiffrin hat in ihrer Karriere bereits fünfmal den Gesamtweltcup gewonnen und führt das Klassement auch in diesem Winter souverän an. Sieben Saisonsiege stehen für die 28-Jährige schon zu Buche. Ihre größten Stärken liegen in den technischen Disziplinen, aber auch die Abfahrt in St. Moritz in der Schweiz hat sie im Dezember gewonnen.

Viele Stürze und Ausfälle

Vor zwei Wochen war bereits Shiffrins Lebensgefährte, der norwegische Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde, bei der legendären Lauberhorn-Abfahrt in Wengen schwer gestürzt. Für den 31-Jährigen, der sich dabei an Wade und Schulter verletzte, ist die Saison gelaufen.

Olympiasiegerin Corinne Suter brach ihre Abfahrt in Cortina d'Ampezzo vorzeitig ab. Die Schweizerin verletzte sich offenbar bei der Landung nach einem weiten Sprung und schrie vor Schmerz. Auch die Italienerin Federica Brignone stürzte, stand aber sofort wieder auf.

Die berühmte Tofana-Strecke präsentiere sich etwas anders als in den Jahren zuvor, sagte Kira Weidle dem ZDF. Schon kleinste Ungenauigkeiten könnten zu großen Problemen führen, erklärte die Starnbergerin, die in den Dolomiten 2021 WM-Zweite geworden war. "Man muss fast schon froh sein, wenn man heil unten ist", sagte sie mit Blick auf die Stürze. Auch Teamkollegin Emma Aicher stürzte an der kritischen Stelle und kam nicht ins Ziel.

Mit Shiffrin droht nun ein weitere Star der Szene auszufallen. Neben Kilde hatte es bei den Männern bereits Marco Schwarz erwischt, bei den Frauen zuletzt Shiffrins Dauerkonkurrentin Petra Vlhova.