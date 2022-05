Nächster Spieler für die Defensive: 1860 verpflichtet Verlaat

Jesper Verlaat verlässt Waldhof Mannheim und schließt sich 1860 München an. Nach Christopher Lannert ist Verlaat der zweite Abwehrspieler, der die Löwen in der neuen Saison verstärken soll.

"Wir haben es gemeinschaftlich geschafft, Jesper von unserem ambitionierten Konzept zu überzeugen", berichtet Geschäftsführer Günther Gorenzel in der Pressemitteilung. Über weitere Details des Transfers wurde Stillschweigen vereinbart. Gorenzel spricht aber von "intensiven und umfangreichen Verhandlungen auch im wirtschaftlichen Bereich".

In seiner Jugend spielte Verlaat in Österreich und Portugal, ehe er ab der U 17 für Werder Bremen auflief. Mit 32 Spielen für den SV Sandhausen bringt Verlaat Zweitligaerfahrung mit nach München. 2020 wechselte der Niederländer von Sandhausen zum SV Waldhof und kam dort auf 53 Einsätze in der 3. Liga. Dabei erzielte er drei Tore und konnte ein weiteres vorbereiten.

Verstärkungen für Defensive und Offensive

In der vergangenen Saison bekam 1860 50 Gegentore, deutlich mehr als die Konkurrenten um den Aufstieg. Gorenzel freut sich über die Verstärkung in der Defensive: "Mit Jesper bekommen wir einen Spieler, von dem nicht nur das gesamte Team, sondern gerade auch unsere Talente in der Abwehr aus dem eigenen NLZ in ihrer weiteren Entwicklung profitieren werden."

Verlaat ist nach Christopher Lannert und Tim Rieder der nächste Neuzugang für die Defensive. Mit Martin Kobylanski, Fynn Lakenmacher, Meris Skenderovic und Albion Vrenezi hat 1860 auch bereits schon für neuen Schwung in der Offensive gesorgt.