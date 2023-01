Nächster Sieg für Djokovic in Adelaide - Fans stehen hinter ihm

Novak Djokovic (35) ist auf dem Weg zu den Australian Open trotz eines Wacklers ins Viertelfinale von Adelaide eingezogen. Die Unterstützung dabei war groß.

Der topgesetzte Serbe gewann am Donnerstag mit etwas Mühe und 7:6 (7:3), 7:6 (7:5) gegen den Franzosen Quentin Halys. In der Runde der letzten Acht trifft Djokovic nun auf Denis Shapovalov aus Kanada. Wie schon in seiner ersten Partie wurde Djokovic von den Fans ausgiebig gefeiert.

"Das war eine großartige Leistung meines Gegners", erklärte Djokovic, der im ersten Satz bereits mit 2:5 zurücklag, sich dann aber wieder fing: "Er hat heute wie ein Top-10-Spieler gespielt. Ich hatte keinen so guten Start und er hat sehr gut aufgeschlagen. Es war schwer, ihm den Aufschlag abzunehmen." Bei den Australian Open, die am 16. Januar beginnen, peilt Djokovic seinen insgesamt zehnten Triumph in Melbourne an. Die letzten drei Titel in Australien gingen an den Serben.

Das Turnier im Vorjahr verpasste Djokovic. Hintergrund: Er hatte versucht, ohne Corona-Impfung in Melbourne einzureisen. Sein Visum wurde jedoch für ungültig erklärt. Nach tagelanger Zwangsquarantäne in einem Abschiebe-Hotel und mehreren Gerichtsverhandlungen musste Djokovic das Land schließlich einen Tag vor Beginn des Grand-Slam-Turniers verlassen.

Djokovic wurde auch mit einem dreijährigen Einreiseverbot belegt, das jedoch nach einem Regierungswechsel in Australien aufgehoben wurde. Derzeit ist auch kein Impfnachweis für die Einreise in Australien erforderlich.