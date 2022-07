Nächster schwerer Sturz - Niederländerin Wiebes gewinnt erneut

Die Serie schwerer Stürze bei der Tour de France der Frauen hat sich auf der fünften Etappe fortgesetzt. Den Sieg auf der längsten Tour-Etappe sicherte sich nach 175,6 Kilometern Lorena Wiebes im Massensprint.

45 Kilometer vor dem Ziel in Saint-Die-des-Vosges kam es im Feld zum Massencrash. Die mehrfache dänische Meisterin Emma Norsgaard (Movistar) musste aufgeben. Weitere Fahrerinnen erlitten leichtere Verletzungen, die Niederländerin Chantal van den Broek-Blaak (SD Worx) wurde behandelt, verlor Zeit, kehrte aber wieder ins Peloton zurück.

Den Sieg auf der längsten Tour-Etappe sicherte sich nach 175,6 Kilometern Lorena Wiebes im Massensprint. Für die Niederländerin vom Team DSM, die das Grüne Trikot trägt, war es bereits der zweite Etappensieg. Zweite wurde Weltmeisterin Elisa Balsamo aus Italien (Trek-Segafredo) vor Wiebes Landsfrau Marianne Vos (Jumbo-Visma), die damit ihr Gelbes Trikot erfolgreich verteidigte.

Ausreißerinnen kurz vor dem Ziel gestellt

Die Ausreißerinnen Victoire Berteau (Cofidis) aus Frankreich und Antri Christoforou aus Zypern (Human Powered Health) waren drei Kilometer vor dem Ziel vom Feld geschluckt worden. Für Wiebes war es bereits der 17. Saisonsieg.

Stürze überschatten das Comeback der Frankreich-Rundfahrt der Frauen, betroffen war auch Laura Süßemilch (Weingarten), die sich auf der zweiten Etappe zwei Wirbel brach und damit aller Wahrscheinlichkeit nach für die Bahnrad-EM in München ausfällt.

Am Freitag geht es in Frankreich von Saint-Die-des-Vosges über 129,2 km nach Rosheim, vier kleinere Anstiege sind zu überwinden. Das Ziel auf der Planche des Belles Filles am Sonntag rückt näher, die Entscheidung über den Gesamtsieg dürfte auf den beiden Bergetappen am Wochenende in den Vogesen fallen.

5. Etappe Bar-le-Duc - Saint-Dié-des-Vosges (175,60 km):

1. Lorena Wiebes (Niederlande) - Team DSM 4:32:16 Std.; 2. Elisa Balsamo (Italien) - Trek - Segafredo + 0 Sek.; 3. Marianne Vos (Niederlande) - Jumbo-Visma Women Team; 4. Rachele Barbieri (Italien) - Liv Racing Xstra; 5. Maike van der Duin (Niederlande) - Le Col - Wahoo; 6. Maria Giulia Confalonieri (Italien) - Ceratizit - Wnt Pro; 7. Silvia Persico (Italien) - Valcar-Travel & Service; 8. Vittoria Guazzini (Italien) - FDJ; 9. Tamara Dronowa - Roland Cogeas Edelweiss; 10. Alexandra Manly (Australien) - Team BikeExchange; ... 48. Romy Kasper (Forst) - Jumbo-Visma Women Team; 63. Lisa Brennauer (Durach) - Ceratizit - Wnt Pro + 9; 71. Kathrin Hammes (Freiburg im Breisgau) - EF Education-Tibco-SVB + 12; 98. Liane Lippert (Friedrichshafen) - Team DSM + 20; 101. Hannah Ludwig (Wittlich) - Uno-X Pro Cycling Team + 39; 121. Franziska Koch (Mettmann) - Team DSM + 2:31 Min.

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 5. Etappe:

1. Marianne Vos (Niederlande) - Jumbo-Visma Women Team 16:20:58 Std.; 2. Silvia Persico (Italien) - Valcar-Travel & Service + 20 Sek.; 3. Katarzyna Niewiadoma (Polen) - Canyon-SRAM Racing; 4. Elisa Longo Borghini (Italien) - Trek - Segafredo + 34; 5. Ashleigh Moolman-Pasio (Südafrika) - Team SD Worx + 55; 6. Demi Vollering (Niederlande) - Team SD Worx + 1:01 Min.; 7. Juliette Labous (Frankreich) - Team DSM + 1:09; 8. Annemiek Van Vleuten (Niederlande) - Movistar Team + 1:18; 9. Cecilie Uttrup Ludwig (Dänemark) - FDJ + 1:52; 10. Margarita Victoria Garcia Canellas (Spanien) - UAE Team ADQ + 2:30; ... 13. Liane Lippert (Friedrichshafen) - Team DSM + 3:19; 36. Romy Kasper (Forst) - Jumbo-Visma Women Team + 7:40; 80. Lisa Brennauer (Durach) - Ceratizit - Wnt Pro + 21:17; 89. Kathrin Hammes (Freiburg im Breisgau) - EF Education-Tibco-SVB + 23:55; 107. Franziska Koch (Mettmann) - Team DSM + 29:41; 126. Hannah Ludwig (Wittlich) - Uno-X Pro Cycling Team + 46:22