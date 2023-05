Nächster Schock für Tottenham: Saison für Lloris beendet

Schwerer Schlag für Tottenham Hotspur: Nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung beim 1:6 gegen Newcastle United wird Torhüter Hugo Lloris in dieser Saison nicht mehr für die Spurs auflaufen. Wie es im Sommer mit dem 36-jährigen Franzosen weitergeht, ist noch ungewiss.

Viermal in Folge hat Tottenham Hotspur in der Premier League nicht gewonnen, die Qualifikation für die Champions League scheint ob des Neun-Punkte-Rückstands bei noch vier verbleibenden Spielen beinahe unmöglich. Am Freitagnachmittag bestätigte Interimstrainer Ryan Mason den nächsten Schock für die gebeutelte Spurs-Seele: Die Muskelverletzung, die sich Kapitän Hugo Lloris beim bitteren 1:6 gegen Newcastle United zugezogen hatte, setzt den Franzosen mehrere Wochen außer Gefecht, weshalb er in dieser Saison nicht mehr für den aktuellen Tabellensiebten auflaufen kann.

Damit droht die herbe Niederlage auch das letzte Spiel in der langen Karriere des Franzosen im Dress der Spurs gewesen zu sein. Der Vertrag des 36-Jährigen, der 2012 von Olympique Lyon in den Norden Londons gewechselt war und seitdem in 431 Spielen für Tottenham zwischen den Pfosten stand, läuft zwar noch bis 2024, dennoch halten sich bereits seit längerem Gerüchte über einen vorzeitigen Abgang des langjährigen französischen Nationalkeepers.

Auch Interimstrainer Mason ließ sich auf der Pressekonferenz vor dem wichtigen Spiel gegen Crystal Palace nicht zu einem Bleibens-Bekenntnis hinreißen. "Ich kann nicht über die kommende Saison sprechen, aber Hugo hat bis zum Ende der Saison eine wichtige Rolle bei uns."

Auch Sessegnon fällt aus

Allerdings ist Lloris nicht der einzige Spurs-Profi, der bereits vorzeitig den Sommerurlaub planen kann, auch für den ehemaligen Sinsheimer Ryan Sessegnon ist die Saison beendet. Der 22-jährige Außenbahnspieler hatte zuletzt Anfang Februar beim 1:0-Sieg über Manchester City im Kader der Spurs gestanden und seitdem an einer Muskelverletzung im Oberschenkel laboriert. Wie Mason bestätigte, wird auch er in dieser Saison nicht mehr für Tottenham auflaufen können.