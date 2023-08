Nächster Schock für Real: Kreuzbandriss auch bei Eder Militao

Die schlechten Nachrichten - zumindest auf personeller Ebene - hören für Real Madrid nicht auf. Nun fällt auch noch Eder Militao lange aus.

Bereits die schwere Verletzung von Stammtorhüter Thibaut Courtois hat Real Madrid ins Mark getroffen, der Belgier riss sich am vergangenen Donnerstag im Training das vordere Kreuzband im linken Knie. Beim La-Liga-Auftakt in Bilbao, den Real Madrid auch dank eines Treffers von Jude Bellingham mit 2:0 gewann, stand Andriy Lunin zwischen den Pfosten. Auf Dauer soll aber Kepa Courtois ersetzen, der Spanier kommt vom FC Chelsea.

Dass Real nun auch noch nach einem neuen Innenverteidiger Ausschau halten muss, dürfte nicht unwahrscheinlich sein. Eder Militao blieb zu Beginn der zweiten Halbzeit in einem Zweikampf mit Sancet unglücklich im Rasen hängen und musste unter Tränen vom Feld - Antonio Rüdiger ersetzte den Brasilianer. Carlo Ancelotti machte sich bereits kurz nach Abpfiff Sorgen. "Es sieht nicht gut aus", so der Italiener, der zu diesem Zeitpunkt nichts ausschließen konnte.

Die Befürchtungen haben sich nun bewahrheitet. Wie die Königlichen am Sonntagnachmittag mitteilten, hat sich auch der 25-Jährige einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen. "In den kommenden Tagen wird sich der Spieler einer Operation unterziehen", so der spanische Rekordmeister weiter.

Militao wird somit monatelang ausfallen und einen großen Teil der Saison verpassen. Neben Rüdiger hat Real nur noch Nacho als potenziellen Ersatz in der Innenverteidigung - gut möglich also, dass die Königlichen auf dieser Position personell nochmal nachlegen werden. Der Transfermarkt schließt in Spanien am 1. September um 20 Uhr.

Seit 2019 trägt Militao das Real-Trikot, seitdem absolvierte er wettbewerbsübergreifend 128 Spiele und erzielte dabei acht Tore.