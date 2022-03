Nächster Schock für Leverkusen: Saison auch für Frimpong gelaufen

Bayer Leverkusen muss nicht nur auf Florian Wirtz monatelang verzichten, sondern auch auf Jeremie Frimpong.

Wie der Bundesliga-Dritte am Dienstag mitteilte, hat Frimpongs MRT-Untersuchung am Montagabend einen Syndesmose-Riss im rechten Sprunggelenk ergeben. Der 21-jährige Niederländer muss operiert werden und kann erst in der neuen Saison wieder eingreifen.

Damit hat sich das Derby gegen den 1. FC Köln am Sonntag zu einem Desaster für die Leverkusener entwickelt. Sie verloren nicht nur das Spiel mit 0:1, sondern - noch schwerwiegender - mit Wirtz und Frimpong zwei absolute Leistungsträger. Der Rechtsverteidiger, der in der Anfangsphase infolge eines Fouls von Florian Kainz ausgewechselt worden war, kommt in der laufenden Bundesliga-Saison auf ein Tor, sechs Assists und einen kicker-Notenschnitt von 3,23 in 25 Einsätzen. Mehr werden nicht mehr hinzukommen.

Zumindest beim ebenfalls verletzungsbedingt ausgewechselten Odilon Kossounou gibt es Entwarnung. Der Verteidiger soll noch diese Woche ins Training zurückkehren.