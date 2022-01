Nächster Schock für die Spurs: Liverpool plant Luis-Diaz-Deal

Der FC Liverpool steht vor einer teuren Neuverpflichtung - und vergrößert damit den Frust bei den Tottenham Hotspur.

Mit Liverpool hat er schon Bekanntschaft gemacht: Luis Diaz (re.), hier in der Champions League im Duell mit Thiago. imago images/Sportimage

Ibrahima Konaté hat noch keine beachtlichen Spuren beim FC Liverpool hinterlassen, doch eines kann bei den Reds nur er von sich sagen: dass er in dieser Saison verpflichtet wurde. Nun bahnt sich der zweite Transfer in Anfield an, und wieder würde es ein kostspieliger werden.

In England und Portugal heißt es übereinstimmend, dass Liverpool im Rennen um Luis Diaz (25) vom FC Porto inzwischen der Topfavorit ist. Offenbar funkten die Reds erfolgreich den Tottenham Hotspur dazwischen, die so dringend einen Flügelstürmer suchen, aber sich in diesem Januar einfach mit den falschen anzulegen scheinen.

Auch Traoré gab den Spurs schon einen Korb

Schon bei Wunschkandidat Adama Traoré (26) werden sie leer ausgehen werden, den spanischen Nationalspieler der Wolverhampton Wanderers zieht es per Leihe mit Kaufoption zurück zum FC Barcelona. Jetzt könnte Liverpool für den nächsten Schock sorgen.

Der "Guardian" berichtet von einem 40-Millionen-Euro-Angebot, das die Reds mit "leicht zu erreichenden" Bonuszahlungen über weitere zehn Millionen Euro ausgeschmückt haben. Luis Diaz, der in dieser Saison in 18 Ligaspielen 14-mal traf (und einen Elfmeter vergab), verfügt dem Vernehmen nach über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro, auf die Porto aber kaum pochen wird.

Salah und Mané werden bald 30

In Liverpool könnte der Nationalspieler, der die Copa America 2021 mit Kolumbien als Dritter beendete und gemeinsam mit Lionel Messi Torschützenkönig wurde, Jürgen Klopps Optionen in der offensiven Dreierreihe vergrößern, die zuletzt bedingt durch Mo Salahs und Sadio Manés Aufenthalt beim Afrika-Cup stark eingeschränkt waren. Vor allem aber werden beide bald 30 Jahre alt.

Während Liverpools Scouts ihn schon seit langem prüfen, begutachtete Klopp Lius Diaz in der Champions-League-Gruppenphase aus nächster Nähe: Der Rechtsfuß, der in Porto in der Regel links gefragt ist, spielte gegen Liverpool zweimal durch (1:5/0:2), seine beiden Tore erzielte er gegen Milan.

Wieder könnte Liverpool einen Spieler verpflichten, der gerade dabei ist, seinen Durchbruch auf ganz großer Bühne zu schaffen, ihn aber eben noch nicht geschafft hat. Tottenham wird derweil mit Dejan Kulusevski (21, Juventus) in Verbindung gebracht.