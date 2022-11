Nächster Schock für die Rams: Auch Stafford fällt aus

#31: NFL Preview - Treiben die Jets ihren Dämon Belichick aus? Plus: Rückblick auf das NFL Munich Game

Was für ein Wochenende! Die NFL war in München zu Gast und hat alle begeistert. Ebenso wie die deutschen Fans die amerikanischen Medien mit ihrem Enthusiasmus aus den Socken gehauen haben. Kucze, Detti und Michael blicken zurück auf das Munich Game in der Allianz Arena - und gehen davon aus, dass wir 2023 sogar mit zwei Spielen in Deutschland rechnen können… Natürlich gibt es wie gewohnt eine Vorausschau auf die Top-Partien des kommenden Spieltags. Die Jets gegen ihren Angstgegner aus New England, der NFC-Knaller zwischen Vikings und Cowboys, das Divisionsduell zwischen Chargers und Chiefs - sowie der Auftritt der 49ers im Monday Night Game gegen die Cardinals. „Icing the kicker” gibt’s wöchentlich! Jeden Donnerstag beim Podcast-Dealer eures Vertrauens, der kicker-App oder in der brandneuen Footballerei-App! Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire