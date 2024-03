Nächster Schiri-Ärger bei Bochum: "Es ist immer das Gleiche"

Der VfL Bochum musste beim 1. FSV Mainz 05 eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Nach der Partie rückte wieder einmal eine Entscheidung des Schiedsrichters in den Mittelpunkt.

Der VfL Bochum konnte den aktuellen Negativlauf auch im Kellerduell beim 1. FSV Mainz 05 nicht stoppen und musste stattdessen die vierte Niederlage in Serie einstecken (0:2). Dabei sorgte wieder einmal eine Entscheidung des Schiedsrichters für großen Frust. Erst unter der Woche hatte Sportchef Patrick Fabian "nicht nachvollziehbare" Entscheidungen, unter anderem beim 1:2 gegen Freiburg, sowohl öffentlich als auch in Gesprächen mit dem DFB angeprangert und eine klarere Linie gefordert.

In Mainz war es nun Jae-Sung Lee, der kurz vor der Pause nach einem Doppelpass mit Nadiem Amiri im Bochumer Strafraum zu Boden ging. Bernardo hatte zwar den Ball, aber auch den Gegenspieler am Fuß getroffen. Matthias Jöllenbeck zeigte auf dem Punkt und blieb nach Rücksprache mit dem Videoassistenten, jedoch ohne sich die Szene selbst anzusehen, bei seiner Entscheidung, die Jonathan Burkardt zum 1:0 nutzte.

Verursacher Bernardo hatte nach der Partie am Sky-Mikrofon eine klare Meinung zu der Szene: "Für mich ist es kein Elfmeter. Er kam mit viel Tempo, ich drehe mich und mein erster Kontakt ist am Ball. Er kommt danach, ich treffe ihn, aber zuerst den Ball." Besonders, dass sich Schiedsrichter Jöllenbeck die Szene nicht ansah, sorgte für Unverständnis. "Für mich ist es keine 50-50-Situation, weil ich in der Szene war und weiß, was passiert ist. Aber auf den Bildern ist es sehr eng, deshalb ist meine Meinung, dass er es sich selbst anschauen muss", schätzte Bernardo ein.

Jede Woche wird diskutiert und debattiert, aber es ändert sich gar nichts. Anthony Losilla

Noch deutlicher wurde sein Kapitän Anthony Losilla. "Er sagt uns selbst in der Halbzeit, dass es aus der einen Perspektive ein Elfmeter war, aus der anderen nicht", erklärte der Franzose und ärgerte sich: "Er hat die Möglichkeit, sich die Szene noch mal anzuschauen und macht es einfach nicht. Es ist immer das Gleiche, jede Woche wird diskutiert und debattiert, aber es ändert sich gar nichts."

Durch das Elfmetertor und einen weiteren Treffer von Burkardt musste sich der VfL in Mainz mit 0:2 geschlagen geben. Die vierte Niederlage in Serie hat zur Folge, dass der Vorsprung auf Relegationsplatz 16 auf sechs Zähler schrumpft. "Wir wussten von Anfang an, dass es nicht einfach wird und wir gegen die Relegation spielen werden", betonte Bernardo. "Wir hatten viele gute Momente, aber momentan läuft es nicht."