Nächster Schalker springt ab: Auch 'JH7' verlässt Blau-Weiß

Im Schalker FIFA-Team wird ordentlich rotiert: Nach Kapitän 'Tim Latka' hat auch Joe 'JH7' Hellmann seinen Abschied von den "Knappen" verkündet.

'JH7' wird in der kommenden Saison nicht mehr im Trikot des FC Schalke 04 zu sehen sein. FC Schalke 04

Langfristige Verträge sind im FIFA-eSport unüblich, meist werden Arbeitspapiere lediglich für eine Saison unterschrieben. Entsprechend groß ist auch die personelle Fluktuation bei Vereinen und Organisationen, nach einem Jahr ist die Zusammenarbeit oftmals schon wieder beendet. So auch bei Joe 'JH7' Hellmann: Der 18-Jährige hatte erst im Herbst 2020 beim FC Schalke 04 angeheuert, seine erste Spielzeit im Trikot der "Königsblauen" wird vorerst auch seine letzte bleiben.

Der Zweitligist hat am Montag den Abschied von 'JH7' verkündet, der Vertrag ist nicht verlängert worden. "Vom Knappen bis hin zum Profi" habe der FIFA-Spieler eine "formidable Entwicklung" genommen, schreibt der Verein auf Twitter. Erfolgreich war Hellmann international in der Tat, mit seinem Teamkollegen Julius 'Juli' Kühle hatte er sich beim vergangenen FIFAe Club World Cup unter die besten vier Mannschaften gespielt.

International stark, national durchwachsen

National konnten die Schalker - und damit auch 'JH7' - dieses Niveau nicht abrufen, die Saison 2020/21 in der VBL Club Championship geriet zur Enttäuschung. In der Division Nord-West gingen die Blau-Weißen als Tabellen-11. über die Ziellinie, die Qualifikation für die Final Chance-Runde wurde um satte 25 Punkte verpasst. Hellmanns persönliche Statistik liest sich durchwachsen: Neun Siegen stehen zehn Niederlagen und drei Remis in insgesamt 22 Einzelpartien gegenüber.

Mit dem PlayStation-Experten verlieren die Schalker ihr zweites Mitglied des letztjährigen FIFA-Kaders. Vor drei Wochen hatte bereits Ex-Kapitän Tim 'Tim Latka' Schwartmann seinen Abgang bekannt gegeben, aus dem Team der FIFA 21-Saison bleibt derzeit nur noch 'Juli' übrig. In Zusammenhang zu bringen sind die Abschiede sicherlich auch mit der neuen eSport-Herangehensweise in Gelsenkirchen.

Abgänge wohl auch Teil der "Neuausrichtung"

Als Konsequenz der Corona-Pandemie und des Bundesliga-Abstiegs ist die S04-Geldbörse aktuell besonders klamm, Einsparmaßnahmen sahen etwa den Verkauf des LEC-Startplatzes vor. Und obwohl das FIFA-Engagement fortgesetzt wird, unterliegt auch dieser Bereich der "Neuausrichtung", die auf der Kooperation mit jungen Talenten und der "Umsetzung sozialer Projekte insbesondere im Ruhrgebiet" beruhen soll.

'JH7' selbst fasste sich zum Abschluss seines Schalke-Kapitels auf Instagram kurz und bedankte sich "beim gesamten Team für die Saison". In Aussicht stellte er darüber hinaus die Auflösung der Frage nach seiner Zukunft - seine Fans würden "demnächst" erfahren, wie es für ihn weitergeht.

