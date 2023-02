Nächster Rücktritt: Auch Varane spielt nicht mehr für Frankreich

Die Führungsreihen bei Vize-Weltmeister Frankreich lichten sich. Auch Abwehrchef Raphael Varane (29) hat angekündigt, nicht mehr für die Equipe Tricolore auflaufen zu wollen.

"Ich habe schon seit einigen Monaten darüber nachgedacht und beschlossen, dass es der richtige Zeitpunkt für mich ist, mich von der Nationalmannschaft zurückzuziehen", schrieb der Innenverteidiger auf Instagram. Sein erstes Länderspiel hatte er vor knapp zehn Jahren, im März 2013, bestritten, sein letztes wird nun das verlorene WM-Finale gegen Argentinien bleiben.

Insgesamt absolvierte Varane 93 Länderspiele, erzielte dabei fünf Tore und wurde 2018 in Russland Weltmeister. Den Titelgewinn bezeichnete er in seinem Abschiedspost als "eine der schönsten Erfahrungen meines Lebens", er spüre "immer noch jede einzelne Emotion, die ich an diesem Tag, dem 15. Juli 2018, empfunden habe". Nun sei es aber "an der Zeit, dass die neue Generation das Zepter übernimmt". Bei der WM in Katar hatte Varane das erste Spiel gegen Australien angeschlagen noch verpasst, danach aber alle Spiele von Beginn an absolviert.

Schon vor seiner offiziellen Verkündung hatte "Le Parisien" vom anstehenden Rücktritt berichtet. Der Zeitung zufolge soll ein Grund für den bereits im Alter von 29 Jahren vollzogenen Schritt sein, dass Varane mehr Zeit für seine Familie haben möchte. Auch die körperliche und mentale Abnutzung sowie die Enttäuschung über das verlorene WM-Finale gegen Argentinien sollen Faktoren gewesen sein.

Wird Mbappé nun Kapitän?

Mit Varane verliert Nationaltrainer Didier Deschamps einen weiteren Führungsspieler der erfolgreichen letzten Jahre. Zuvor hatten bereits Torhüter und Kapitän Hugo Lloris sowie dessen Stellvertreter, der in der Kabine hochgeschätzte Steve Mandanda, ihren Rücktritt aus der französischen Nationalmannschaft erklärt. Auch Ballon-d'Or-Gewinner Karim Benzema hatte nach dem WM-Finale angedeutet, nicht mehr für Frankreich zu spielen.

Varane galt als heißer Anwärter, die Binde von Lloris zu übernehmen. Nun deutet Medienberichten zufolge einiges darauf hin, dass Kylian Mbappé neuer Kapitän von "Les Bleus" wird. Ihr erstes Spiel des Jahres absolviert die französische Nationalmannschaft am 24. März gegen die Niederlande.