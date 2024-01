Nächster Rücktritt: Auch Gondrum verlässt Brünninghausen nach der Saison

Der FC Brünninghausen muss den nächsten schmerzhaften Rücktritt verdauen. Auch Spielertrainer Florian Gondrum wird den Dortmunder Klub im Sommer verlassen.

MEHR ZUR OBERLIGA WESTFALEN Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Ende November trafen die beiden Rücktrittsmeldungen von Aufstiegstrainer Rafik Halim (im Sommer) und dem sportlichen Leiter Thomas Behlke (im Winter) den FC Brünninghausen bereits "ins Mark". Nun hat der Oberligist den nächsten schmerzhaften Abgang zu verkünden. Auch Spielertrainer Florian Gondrum, der im Gespann mit Rafik Halim die Geschicke bei den Westfalen leitete, wird den Verein am Ende der Saison verlassen.

Nicht nur neben dem Platz ein Verlust

Der 33-jährige Spielertrainer ist nicht nur auf dem Platz ein herber Verlust - steuerte er acht der 21 Saisontreffer des Vereins in dieser Saison bei - sondern auch auf der Trainerbank. So gelang dem Dortmunder Verein unter der Regie des Trainergespanns in der vergangenen Saison der Sprung in die Oberliga. "Auf und neben dem Platz verliert der FC Brünninghausen in dir eine Persönlichkeit, die für jeden stets ein offenes Ohr hatte und das Vereinsleben im und um das Menne Heinig Haus prägte", so der Klub in einer Vereinsmeldung. Gondrum, seit 2012 für den FC Brünninghausen aktiv, zeigte sich stets treffsicher für seinen Verein. In der Aufstiegssaison gelangen ihm 21 Tore in 29 Spielen.

Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, nochmal Spieler sein zu wollen. Florian Gondrum (33) zu den Gründen seines Rücktritts

Nun sucht Gondrum eine neue Herausforderung, die mit weniger Arbeit verbunden sein soll. "Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, nochmal Spieler sein zu wollen. Nochmal Fußball zu spielen, ohne die vielen Traineraufgaben drumherum und viel für den Ablauf vorbereiten zu müssen", fasst der 33-Jährige die Gründe für seine Entscheidung zusammen.

Bis zum Sommer werden Gondrum und Halim aber noch im Amt bleiben und versuchen, den FC Brünninghausen in der Liga zu halten. Sicherlich kein leichtes Unterfangen. Die Realität heißt derzeit Platz 16 mit nur zwei Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, zudem hat die Konkurrenz teilweise noch Spiele in der Hinterhand.