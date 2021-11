Nächster Rückschlag: Sané fehlt Schalke mehrere Wochen

Der FC Schalke 04 wird in den kommenden Wochen ohne Innenverteidiger Salif Sané auskommen müssen.

Wird dem FC Schalke 04 erneut fehlen: Salif Sané hat sich am Oberschenkel verletzt. picture alliance / Tim Rehbein/RHR-FOTO

Der Senegalese hat sich am Dienstag im Training eine muskuläre Verletzung im hinteren Oberschenkel zugezogen. Das erklärte Schalke-Coach Dimitrios Grammozis am Donnerstag in der Pressekonferenz vor dem Absteiger-Duell bei Werder Bremen (Samstag, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Die Ausfallzeit taxierte Grammozis auf "etwa drei Wochen".

Für den Abwehrspieler ist es der nächste Rückschlag, nachdem er die ersten zwölf Spieltage der Saison aufgrund von anhaltenden Knieproblemen verpasst hatte. Erst beim 2:4 gegen Darmstadt vor der Länderspielpause feierte er mit einem Kurzeinsatz sein Saison-Debüt.