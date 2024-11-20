Nächster Rückschlag: Hummels verpasst offenbar Ranieri-Debüt

Das Engagement von Mats Hummels bei der AS Rom steht noch unter keinem besonders guten Stern. Nun verpasst der Weltmeister von 2014 offenbar auch noch das Debüt von Trainer Claudio Ranieri krankheitsbedingt.

Die Bilanz von Mats Hummels seit seinem Wechsel zur AS Rom Anfang September ist schlichtweg ernüchternd. Auch weil Trainer Daniele de Rossi, der Hummels von einem Wechsel in die italienische Hauptstadt überzeugt haben soll, noch im September entlassen wurde, kommt der Weltmeister von 2014 auf gerade einmal 23 Einsatzminuten.

De-Rossi-Nachfolger Ivan Juric fand diverse Gründe, warum er partout nicht auf Hummels setzte. Wegen Personalnot warf der Kroate dann Hummels am 27. Oktober "notgedrungen" zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt erstmals rein - beim Stand von 1:4 in Florenz. Vier Minuten nach seiner Einwechslung unterlief ihm ein unglückliches Eigentor zum 1:5-Endstand. Seitdem war Hummels wieder außen vor.

Den erneuten Trainer-Wechsel in Rom - der erfolglose Juric musste am 10. November gehen - kommentierte Hummels wie zuvor auch seine Reservistenrolle in den sozialen Medien mit einer Portion Humor. Vier Tage nach der Trennung von Juric installierte die Roma mit dem aus dem Ruhestand zurückgeholten Claudio Ranieri dann bereits Hummels' dritten Coach in Rom.

Der 73-Jährige wurde auf seiner Antritts-Pressekonferenz dann auch gleich nach Hummels gefragt. Ranieri entgegnete: "Ich habe Hummels im Halbfinale der Champions League gegen PSG gesehen. Warum sollte er nicht spielen?"

Hummels noch nicht zurück in Rom?

Die Karten also werden neu gemischt, die Chancen auf Einsätze dürften drastisch steigen. Nicht aber bei Ranieris Debüt nach der Länderspielpause in Neapel am Sonntag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) - dieses verpasst Hummels offenbar wegen einer fiebrigen Erkältung. Das berichtet am Mittwoch der Corriere dello Sport.

Hummels sei dem Bericht zufolge nach einem Wochenende in Deutschland noch nicht nach Rom zurückgekehrt. Der Innenverteidiger allerdings wäre ohnehin nicht zum Einsatz gekommen, da er "nicht in Topform" sei, behauptet die Zeitung.

Dem Auswärtsspiel in Neapel folgen weitere große Herausforderungen, denen sich Hummels gerne stellen würde - in der Europa League wartet das Gastspiel bei Tottenham Hotspur, am 2. Dezember steigt dann die Heimpremiere Ranieris gegen Atalanta Bergamo.