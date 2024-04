Nächster Rückschlag: HC Oppenweiler/Backnang muss Niederlage gegen Pfullingen einstecken

In der 3. Liga Süd hat der HC Oppenweiler/Backnang die dritte Niederlage in Serie hinnehmen müssen. Diesmal gewann Verfolger VfL Pfullingen souverän beim HCOB: Die Konkurrenz im Aufstiegskampf ist jetzt nur noch einen Minuspunkt entfernt.

700 Zuschauer in der Gemeindehalle erlebten eine intensive und umkämpfte Begegnung. Der HCOB hatte in der ersten Halbzeit Vorteile. Ballgewinne in der Abwehr ermöglichten schnelle Gegenstöße und Überzahlmomente, Philipp Maurer trat dabei als treffsicherer Abschlussspieler in Erscheinung. Die Hausherren lagen nach 13 Minuten mit 9:6 vorne, und sie hätten sogar noch einen etwas deutlichen Vorsprung herauswerfen können. Vor dem Tor ließen sie einige freie Würfe liegen.

"Wir hatten in der ersten Halbzeit Probleme mit der ersten und der zweiten Welle, weil wir den Abwehr-Angriff-Wechsel nicht gut hinbekommen haben", fand VfL-Trainer Florian Möck und ergänzte: "Als wir nicht mehr gewechselt haben, hatten wir es besser im Griff." Seine Mannschaft kam heran, ging beim 11:10 erstmals in Führung, allerdings nur kurz. Der HCOB eroberte sich das Momentum zurück. Lukas Rauh verwertete einen Abpraller, Alexander Schmid traf vom Kreis.

Kurz vor der Pause führten die Murrtaler mit zwei Toren. In den letzten Aktionen vor dem Seitenwechsel ging die vorteilhafte Ausgangslage aber dahin. Nach einem technischen Fehler kam der VfL mit der Sirene zum Ausgleich, 15:15. Das war aus Sicht der Gastgeber angesichts eines beherzten Auftrittes eigentlich zu wenig.

Doppel-Rot

Nach der Pause profitierte Pfullingen von seinen Wechselmöglichkeiten. Die Rückraumspieler Felix Zeiler und Lukas Fischer setzten Akzente. Der Gast warf sich einen Vorsprung heraus. Beim HCOB lastete im Angriff viel auf Timm Buck, er hielt sein Team im Spiel. Zugleich merkte man fehlende Wechseloptionen: neben Elias Newel fehlte auch Niklas Diebel (krank). Aus dem rechten Rückraum mangelte es an Torgefahr. Tim Dahlhaus und Lukasz Orlich kamen zu selten durch.

Die Partie wurde hitziger. Pfullingens Paul Prinz und HCOB-Akteur Florian Frank sahen nach einem Tumult rot. Die Gastgeber entwickelten im Angriff nicht mehr ausreichend Torgefahr, sie verloren nach und nach an Boden. Ein Wechselfehler und ein verworfener Siebenmeter kamen hinzu, acht Minuten vor dem Ende führte Pfullingen mit sieben Toren (23:30).

Die HCOB-Handballer kämpften sich in den Schlussminuten wieder heran, aber für eine Wende war es zu spät. Lukas Fischer machte den Sack für Pfullingen mit seinen Toren zu. HCOB-Trainer Daniel Brack: "Ich kann meinem Team emotional in diesem Spiel keinen Vorwurf machen. Jeder hat reingehauen, was ging." VfL-Trainer Florian Möck verwies auf den Umstand, "dass wir die breitere Bank hatten und gut wechseln konnten, das hat den Ausschlag gegeben."

Die gute Nachricht für den HCOB nach dieser Niederlage: Von der direkten Konkurrenz, die sich hinter Spitzenreiter HSG Konstanz (41:7 Punkte) sammelt, wollen nicht alle aufsteigen. Die SG Leutershausen, mit 36:10 Punkten deutlich vor Oppenweiler, verzichtete sogar ganz. Der HCOB (34:14) steht also weiter auf dem zweiten Platz, die Wölfe Würzburg (31:15) sind jedoch ganz nah dran, haben ein Spiel weniger. Pfullingen (33:15) selbst hat ebenfalls nicht gemeldet.

HC Oppenweiler/Backnang - VfL Pfullingen 28:33

HC Oppenweiler/Backnang: Levin Stasch, Jürgen Müller (Tor), Daniel Schliedermann (5), Timm Buck (7), Alexander Schmid (2), Markus Dangers (1), Tim Dahlhaus, Martin Schmiedt (3), Lukasz Orlich (1), Axel Goller (2/2), Florian Frank, Philipp Maurer (3), Lukas Rauh (3), Tobias Gehrke (1)



VfL Pfullingen: Marius Spitz, Daniel Schlipphak (Tor), Felix Zeiler (6), Lukas Dietrich, Lasse Schiemann (1), Julius Schmidt (5), Niklas Roth (1), Paul Prinz (1), Mathis Roth, Jason Ilitsch (2), Lukas Fischer (5/1), Jannik Hausmann (4), Nils Röller (1), Lukas List (2), Christopher Rix (4/4), Julian Mühlhäuser

Zuschauer: 700

Schiedsrichter: Sven Ernst / Johannes Friedhoff

Strafminuten: 14 / 8