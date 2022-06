Nächster Rückschlag für Reus: Verletzung nach Infekt

Marco Reus hat dieser Tage kein Glück. Erst fehlte der Dortmunder wegen eines Infekts, nun zog er sich auch noch eine Verletzung zu.

Wie der DFB am Mittwochabend mitteilte, hat sich Reus einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Damit fällt er für die beiden verbleibenden Spiele der Nationalmannschaft in Budapest gegen Ungarn (Samstag, 20.45 Uhr) und am 14. Juni in Mönchengladbach gegen Italien (Dienstag, 20.45 Uhr) aus.

Der Dortmunder war bereits wegen eines Infekts verspätet ins Teamquartier nach Herzogenaurach angereist und hatte deswegen die ersten beiden Partien in Italien (1:1) und gegen England (1:1) verpasst.

Reus bleibt allerdings zunächst zur weiteren Behandlung bei der Mannschaft.