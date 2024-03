Nächster Rückschlag für Nmecha

Lediglich vier Pflichtspiele konnte Lukas Nmecha in der laufenden Saison absolvieren. Der Wolfsburger Stürmer wird immer wieder von Verletzungen ausgebremst - und muss nun erneut länger pausieren.

Erst Mitte Februar hatte Lukas Nmecha beim Wolfsburger Remis gegen Borussia Dortmund sein Saison-Debüt gefeiert und war auch in den beiden folgenden Partien zu Einsätzen in der Schlussphase gekommen. Bei der Niederlage gegen den VfB Stuttgart erzielte er als Joker gar sein erstes Saisontor in der Bundesliga - und ließ beim Wolfsburger Anhang Hoffnung aufkeimen, endlich über den Berg zu sein.

Wiederkehrendes Muster: Auf den Höhepunkt folgt der Fall

Eine Hoffnung, die nur drei Wochen später ein schnelles Ende findet: Der 25 Jahre alte Stürmer hat sich im Training erneut verletzt. Laut Klubangaben hat Nmecha sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und fällt mehrere Wochen aus.

Nmecha, der schon in den vergangenen Jahren immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, erlebt bislang eine Saison zum Vergessen. Hatte er beim Auftakt der Runde im DFB-Pokal den Torreigen gegen TuS Makkabi Berlin im DFB-Pokal (6:0) eröffnet, machte die Erstrundenpartie auch jegliche Euphorie zunichte: Früh musste der siebenmalige Nationalspieler ausgewechselt werden und fehlte aufgrund einer Patellasehnen-Verletzung bis in den Februar.

Nun verpasst Nmecha aller Voraussicht nach nicht nur den Einstand von Neu-Coach Ralph Hasenhüttl, sondern auch die Endphase der Saison, in der sich der VfL angesichts einer seit elf Spielen andauernden Sieglosserie im Abstiegskampf befindet.