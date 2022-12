Nächster Rückschlag für die Eisbären

Titelverteidiger Eisbären Berlin kommt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter nicht in Schwung. Das Team von Trainer Serge Aubin unterlag dem ERC Ingolstadt trotz Aufholjagd mit 3:4 (1:2, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen und kassierte die vierte Niederlage in fünf Spielen.

Verloren: Die Eisbären hatten gegen Ingolstadt das Nachsehen. IMAGO/Nordphoto