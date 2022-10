Nächster Rückschlag für Bayern: Auch Lohmann fällt länger aus

Der FC Bayern muss im Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga beim VfL Wolfsburg auf Sydney Lohmann (22) verzichten. Die Nationalspielerin wird auch darüber hinaus ausfallen.

Wie der Verein am Samstag bekanntgab, hat sich Lohmann beim 2:1-Sieg zum Champions-League-Auftakt über den FC Rosengard am vergangenen Mittwoch eine Knieverletzung zugezogen. Die Mittelfeldspielerin war zur Halbzeit ausgewechselt worden. Eine genaue Diagnose gab der Verein nicht an, bezifferte die Ausfallzeit Lohmanns aber auf "mehrere Wochen".

Für den FCB bedeutet die Verletzung den nächsten personellen Rückschlag. Zuletzt hatte sich Lohmanns Vereins- und Nationalmannschaftskollegin Giulia Gwinn einen Kreuzbandriss zugezogen, auch Verteidigerin Hanna Glas fehlt wegen einer Knie-Operation monatelang.

Ohne das Trio geht der FC Bayern damit ins Bundesliga-Spitzenspiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker). Allerdings muss auch der Spitzenreiter aus Niedersachsen auf eine deutsche Nationalspielerin verzichten: Tabea Waßmuth fällt wegen einer Muskelverletzung aus.