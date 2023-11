Nächster Rekord winkt - doch ist Haaland gegen Liverpool überhaupt dabei?

Seit acht Tagen bangen Manchester Citys Fans um Erling Haaland. Doch am Tag vor dem Topspiel gegen Liverpool konnte auch Pep Guardiola noch keine Entwarnung geben.

Gegen 19 der 21 Mannschaften, gegen die Erling Haaland in der Premier League inzwischen angetreten ist, hat er schon mindestens einmal getroffen. Nur gegen Brentford nicht - und gegen Liverpool. Am Samstagmittag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erhält Manchester Citys Torjäger die nächste Gelegenheit. Oder etwa doch nicht?

Seit der vergangenen Woche war unklar, ob Haaland fit sein würde für das Gipfeltreffen zwischen dem Tabellenersten und -zweiten. Und auch rund 24 Stunden vor dem - umstritten frühen - Anpfiff gibt es noch keine Gewissheit. "Er hat gestern mit leichten Beschwerden trainiert", berichtete Trainer Pep Guardiola auf seiner Vorab-Pressekonferenz am Freitag. "Heute ist unsere letzte Trainingseinheit, und hoffentlich kann er dabei sein."

Das Bangen geht also weiter. Allerdings wäre es ebenso denkbar, dass Guardiola die Liverpooler um Jürgen Klopp einfach noch ein wenig rätseln lassen wollte. Schließlich ist es bereits acht Tage her, dass sich Haaland als Joker im Freundschaftsspiel der norwegischen Nationalmannschaft gegen die Färöer (2:0) am Sprunggelenk wehgetan und trotzdem bis zum Schluss gespielt hatte. Beim folgenden EM-Qualifikationsspiel in Schottland (3:3) hatte er zwar lieber ausgesetzt, doch Nationaltrainer Stale Solbakken gleichzeitig durchblicken lassen, dass er Haaland wohl aufgeboten hätte, wenn es ein Endspiel gewesen wäre.

Guardiola lobt Klopp - Haaland winkt die 50er-Marke

So wie man Haaland und auch Guardiola kennt, wird es am Samstag keine allzu strengen Vorsichtsmaßnahmen geben. Im Spiel gegen das "fantastische Team" von Dauerrivale Klopp, "der mich zu einem besseren Trainer macht" (O-Ton Guardiola), hat ManCity immerhin die Möglichkeit, den ärgsten Verfolger erst einmal abzuschütteln und sich vor dem vollgepackten Dezember-Programm inklusive Klub-WM in Saudi-Arabien nachhaltig an der Spitze festzusetzen.

Haaland wiederum winkt ein weiterer Torrekord: Im erst 48. Premier-League-Einsatz steht er vor seinem 50. Treffer - bislang ist Andy Cole mit 65 Spielen der schnellste gewesen, der diese Marke erreichte.