Nächster Pogacar-Helfer positiv: Bennett muss aufgeben

Spitzenreiter Tadej Pogacar gehen bei der Tour de France langsam die Helfer aus. Am Dienstag wurde der Neuseeländer George Bennett positiv auf das Coronavirus getestet und musste das Rennen aufgeben.

Am Wochenende hatte es bereits den Norweger Vegard Stake Laengen aus Pogacars UAE-Team erwischt. Damit bleiben dem Slowenen nur noch fünf Helfer für die verbleibenden beiden Wochen bei der Tour.

Insgesamt verzeichnete die Tour am Dienstag die Corona-Fälle vier und fünf. Vor Bennett musste der Australier Luke Durbridge aussteigen. Wie Bennett klagte er über milde Symptome.

Am Wochenende hatten drei Fahrer, darunter der gut platzierte Franzose Guillaume Martin, wegen eines positiven Tests die Heimreise angetreten. Ebenfalls aufgeben musste Alexis Vuillermoz. Der Franzose leidet an einer Hautinfektion, die einen chirurgischen Eingriff erfordert, und zudem an hohem Fieber. Danach waren am Ruhetag aber alle obligatorischen Tests der Fahrer negativ ausgefallen. Vor allem bei Simon Geschke war die Erleichterung groß.

Einmal vor dem Tour-Start in Kopenhagen und an den Ruhetagen waren Corona-Tests für die Fahrer verpflichtend angesetzt. Viele Teams lassen aber freiwillig testen, um Infektionen rechtzeitig zu erkennen.

Damit sind noch 161 der ursprünglich gestarteten 176 Fahrer im Rennen. Alle Deutschen sind weiterhin dabei.