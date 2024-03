Nächster Oranje-Ausfall: Auch Koopmeiners reist nicht nach Frankfurt

Die niederländische Nationalmannschaft muss beim Länderspiel-Klassiker gegen Deutschland in Frankfurt auch auf Mittelfeld-Antreiber Teun Koopmeiners verzichten. Der 26-Jährige befindet sich bereits auf der Rückreise nach Italien.

Eines verbindet die deutsche und die niederländische Nationalmannschaft vor dem direkten Aufeinandertreffen am Dienstagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in Frankfurt. Beide Teams legten einen mit Blick auf die Europameisterschaft im Sommer ordentlich Euphorie schürenden Auftakt ins Kalenderjahr 2024 hin: Während das DFB-Team verdient mit 2:0 bei Vize-Weltmeister Frankreich gewann, zeigten die Niederländer nach durchwachsener Anfangsphase Schottland am Ende klar mit 4:0 die Grenzen auf.

Da die Schotten ausgerechnet erster deutscher Gegner bei der Heim-EM sein werden, ist das Kräftemessen mit Oranje für Bundestrainer Julian Nagelsmann womöglich noch aussagekräftiger. Auch Ronald Koeman wird gerne erfahren wollen, wo sein Team bereits steht.

Allerdings plagen den 61-jährigen niederländischen Nationaltrainer vor dem Vergleich mit Deutschland personelle Sorgen. Ursprünglich hatte Koeman 26 Spieler für die ersten beiden Länderspiele des Jahres berufen, mit Stürmer Brian Brobbey (Ajax Amsterdam, zuvor bei RB Leipzig) sowie den Verteidigern Quilindschy Hartman (Feyenoord Rotterdam) und Stefan de Vrij (Inter Mailand) fielen allerdings bereits drei Profis noch vor dem Schottland-Spiel aus.

Koopmeiners bereits auf dem Weg nach Bergamo

Einen vierten Ausfall, mit dem sich das Aufgebot auf 22 Spieler reduziert, kommunizierten die Niederlande am Montagmorgen. Mittelfeld-Antreiber Teun Koopmeiners verletzte sich bei seinem Joker-Einsatz gegen Schottland (erst in der 82. Minute für Georginio Wijnaldum eingewechselt) und wird die Reise nach Frankfurt erst gar nicht mit antreten.

Genauere Angaben zur Verletzung des 26-Jährige machte der Verband nicht, teilte nur mit, dass sich Koopmeiners bereits auf der Rückreise nach Italien befindet, wo er bei Stammverein Atalanta Bergamo behandelt werden soll.