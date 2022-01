Nächster Niners-Nackenschlag für Rodgers: Elf Erkenntnisse aus der Divisional Round

Die Divisional Play-offs hatten krachende Action und Hochspannung versprochen - und die Divisional Play-offs servierten krachende Action und Hochspannung jeweils bis zuletzt. Best of NFL-Play-offs 2022, Divisionals ...

1. Jedes der vier Play-off-Spiele an diesem Wochenende sollte mit dem letzten Spielzug direkt zu Ende sein: Dreimal waren es Field Goals, die strahlende Gesichter bei den Bengals, 49ers und Rams hervorbrachten, einmal war es ein Pass von Patrick Mahomes von den Chiefs.

2. Das finale Spiel in dieser Divisional Round sollte dem ohnehin schon absoluten Drama in den vorherigen drei Partien noch die Krone aufsetzen: Denn die letztlich unterlegenen Buffalo Bills boten Kansas City mehr als nur Paroli. Es ging hin und her, innerhalb der finalen zwei Spielminuten sollten noch drei Touchdowns sowie ein Field Goal fallen, ehe die Chiefs in der Verlängerung mit einem Touchdown-Pass von Mahomes auf Travis Kelce das 42:36 machten.

3. Kansas City gelang damit das Kunststück, zum vierten Mal in Folge ein Heimspiel im AFC-Finale (gegen Cincinnati) zu haben - Rekord.

4. Apropos Bengals: Durch deren knappes 19:16 bei den Tennessee Titans haben sie erstmals seit über 30 Jahren wieder ein AFC-Finale erreicht. Damit warten fortan das Washington Football Team (30 Jahre), die Detroit Lions (30), die Cleveland Browns (29) und die Miami Dolphins (29) am längsten auf ein Finale in ihrer jeweiligen Conference.

5. Niedergeschlagen waren beim Sieg der Chiefs auf jeden Fall die Bills, die in der Verlängerung den Nackenschlag kassierten und aufgrund der strikten Overtime-Regularien nicht mehr an den Ball durften. So war auch der tolle Auftritt von Gabriel Davis, der als erster Spieler in der Play-off-Geschichte vier Reception Touchdowns verbuchte, nicht ganz so viel wert.

6. Aaron Rodgers und die Green Bay Packers scheiterten derweil abermals an den San Francisco 49ers. Für den Star-Quarterback der Käsestädter war das bittere 10:13 im heimischen Lambeau Field bereits die vierte Niederlage im vierten Endrundenduell mit den Niners.

7. Neben Rodgers hat es auch Tom Brady erwischt. Der siebenmalige Super-Bowl-Sieger ist mit den Tampa Bay Buccaneers nach überagender Aufholjagd doch noch mit einem 27:30 gegen die Los Angeles Rams in letzter Sekunde leer ausgegangen.

8. Rodgers und Brady raus und damit nicht in den Championships von AFC und NFC vertreten? Das gab es seit 2009 nicht mehr, seither war immer mindestens einer der beiden Granden vertreten - meistens natürlich "TB12".

9. Dafür haben nun andere ihre große Chance auf den großen Wurf, etwa Matthew "Matt" Stafford. Der Spielmacher der Rams hatte in seinen Jahren bei den Detroit Lions (2009 bis 2020) kein einziges Play-off-Spiel gewonnen. Nun mit L.A. sind es in erst einer Saison schon zwei.

10. Da sowohl die Rams als auch die 49ers weitergekommen sind, kommt es im großen NFC-Endspiel nun zu einem kalifornischen Duell. Und das ist durchaus pikant: Denn erst in Week 18 hatte sich San Francisco nach einem 0:17-Rückstand gegen L.A. erholt und so auf den letzten Drücker doch noch das Play-off-Ticket gezogen.

11. Sollten die 49ers am kommenden Wochenende wieder auf Field Goals setzen müssen (die lediglich erreichten und für den Sieg gerade so ausreichenden zwölf Punkte bei den Packers kamen durch vier Kicks zustande), wird das Vertrauen in Robbie Gould weiterhin groß sein. Der Kicker hat in seiner Play-off-Karriere noch keinen einzigen Fehler bislang gemacht - 20 von 20 Field Goals, 32 von 32 Extrapunkten.

