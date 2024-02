Nächster Neuzugang: Türkgücü holt Sahin aus Stuttgart

Nach der Abgangsflut im Winter bei Türkgücü München hat der Transfermarkt nun auch zwei Neuzugänge in den Kader des Regionalligisten gespült. Neben Neuzugang Daniel Jelisic wechselt auch Mehmet Sahin an die Isar. Der 19-jährige defensive Mittelfeldspieler stand bis Anfang des Jahres beim VfB Stuttgart II unter Vertrag. In der Regionalliga Südwest kam der Österreicher nicht zum Einsatz, weshalb sich beide Partien auf eine Vertragsauflösung einigten. Angesichts des dünnen Münchner Kaders darf sich Sahin nun durchaus mehr Spielzeit erhoffen.