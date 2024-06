Nächster Neuzugang für Würzburg: Baca kommt aus der Hauptstadt

Der Kader der Würzburger Kickers nimmt immer schärfere Konturen an. Mit Fatih Baca konnten die Kickers den nun schon sechsten Neuzugang präsentieren. Der 24-jährige Innenverteidiger kommt vom Nordost-Regionalligisten Viktoria Berlin, wo er in der abgelaufenen Saison zum absoluten Stammpersonal gehörte und in 26 Spielen zum Einsatz kam. "Fatih ist ein talentierter und robuster Innenverteidiger, der mit seiner Erfahrung in der Regionalliga und seiner körperlichen Präsenz eine wertvolle Verstärkung für unsere Defensive sein wird. Wir haben seine Entwicklung verfolgt und sind überzeugt, dass er perfekt ins Mannschaftsgefüge passt", freut sich Sportdirektor Sebastian Neumann über die Neuverpflichtung.